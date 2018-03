MAN IN THE MIRROR am 6. und 7. März live in der Wiener Stadthalle!

Wien (OTS) - Mit einer unvergleichlichen Bühnenshow kommt "Der beste live singende Michael Jackson Imitator!", (Die Bild), in die Wiener Stadthalle und begeistert live mit den größten Hits von Michael Jackson und den Jackson 5. Am 6. und 7. März meint man den King of Pop selbst zurück on Stage. "Man hat den Eindruck als wäre Michael Jackson wieder quicklebendig auf die Bühne zurückmarschiert", so Thomas Gottschalk nach dessen Auftritt bei "Wetten, dass.. ?"

Die MICHAEL JACKSON TRIBUTE SHOW zelebriert das einzigartige Phänomen und die Legende Michael Jackson. LIVE IN CONCERT macht die Show die größten Hits und den unverwechselbaren Tanzstil des King of Pop noch einmal live spürbar und beeindruckt mit einer aufsehenerregenden Bühnenshow, spektakulären Showeffekten und Original-Choreografien. Für absolutes Thriller-Feeling ist gesorgt!

Mit einer 4-köpfigen Band, 3 Backing-Vocals und Tänzerinnen, die auf internationalen Bühnen zu Hause sind, und mit "Michael Jackson" Sascha Padzera, der für seine Performance bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, präsentiert die Michael Jackson Tribute Show in einer eindrucksvollen zweistündigen Live Show noch einmal das Feeling eines Live Konzerts des größten Entertainers aller Zeiten!

Mediadownload: http://www.stadthalle.com/mediaroom-event/6665

Karten von 39,- bis 65,- Euro sind erhältlich in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200 bzw. 480, auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, bei Wien Ticket, www.wien-ticket.at,, 01/58885, sowie bei Ticket Online, www.ticketonline.at und oeticket, www.oeticket.com - Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien!

