SJ Wien: Sara do Amaral Tavares da Costa zur neuen Frauensprecherin gewählt

Wien (OTS) - Bei der Konferenz der Frauenpolitischen Kommission Wien, vergangenen Donnerstag, wurde die 23-jährige Sara do Amaral Tavares da Costa aus der Landstraße zur neuen Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Wien gewählt. Sie löst Marina Hanke aus Floridsdorf, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, ab.

Bei der Konferenz der Frauenpolitischen Kommission wurden abseits der Personalentscheidungen weitere wichtige Weichen für die Zukunft der feministischen Arbeit der SJ Wien gestellt. Die Sozialistische Jugend wird sich auch in Zukunft als gesamte Organisation weiter für Gleichberechtigung auf allen Ebenen engagieren und das Empowerment junger Frauen in der Organisation, aber auch in der Gesellschaft vorantreiben. Der Schwerpunkt der nächsten Jahre wird vor allem auf dem Kampf gegen die immer stärker werdenden antifeministischen Tendenzen in der Gesellschaft liegen. Aktuelle Fälle von Gewalt und sexualisierter Gewalt gegen Frauen, sowie die immer noch bestehende Lohnschere zwischen Männern und Frauen, zeigen deutlich, wie zentral Feminismus für eine linke Politik ist.

Sara Costa stellt hierzu fest: "Gerade in Zeiten wie diesen ist es für eine linke Jugendorganisation wie die SJ Wien unabdingbar, feministische Arbeit zu leisten. Errungenschaften der Frauenbewegung werden heutzutage immer stärker angegriffen. Die SJ Wien muss dabei mit aller Kraft als Gesamtorganisation dagegenhalten."

Rückfragen & Kontakt:

SJ Wien

Ruben Mörth

0699 17 13 87 13