Papst: Ökumene überlebenswichtig für Christen in Nahost

Benedikt XVI. würdigt Fortschritte im theologischen Dialog der Expertenkommission von Katholiken und Altorientalen

Vatikanstadt, 25.01.13 (KAP) Ökumene ist überlebenswichtig für Christen in Nahost, hat Papst Benedikt XVI. am Freitag betont. Er äußerte seine Besorgnis über die schwierige Situation der Christen in ihren Ursprungsländern, wobei nur konstruktiver Dialog und Zusammenarbeit ihnen eine Zukunft in Gerechtigkeit und dauerhaftem Frieden ermöglichen könne, wie er bei einem Treffen mit hochrangigen Repräsentanten der altorientalischen Kirchen sagte.

Besonders in der von Krisen erfassten Region des Nahen Ostens und Nordafrika sei die Zusammenarbeit aller Christen in gegenseitigem Respekt und Vertrauen erforderlich, hob der Papst hervor. Anlass war eine Dialogtagung sowie die Ökumenewoche mit ihrem Höhepunkt, der Vesper in der Basilika St. Paul vor den Mauern, an der auch Benedikt XVI. teilnimmt.

Benedikt XVI. würdigte die Fortschritte im theologischen Dialog, den Katholiken und Altorientalen seit zehn Jahren in einer Expertenkommission führten. In dieser Zeit habe man aus historischer Sicht die unterschiedlichen Wege untersucht, in denen die Kirchen in den frühen Jahrhunderten ihre Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht hätten.

Auch bei der jetzigen Versammlung habe man über die Gemeinschaft und die Kommunikation zwischen den Kirchen in den ersten fünf Jahrhunderten gesprochen. "Angesicht der erreichten Fortschritte hoffe ich, dass sich die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und den altorientalischen Kirchen im einem brüderlichen Geist der Zusammenarbeit weiterentwickeln", sagte der Papst.

