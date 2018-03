"Kulturmontag" am 28. Jänner: Regisseurin Kathryn Bigelow im Interview und eine "Anleitung zum Unglücklichsein"

Weiters: Druck auf Drucksorten - von der Medien- und Demokratiekrise und "Milk" im "art.film"

Wien (OTS) - Clarissa Stadler führt am 28. Jänner 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 durch einen "Kulturmontag", der sich diesmal unter anderem mit dem neuen Film "Zero Dark Thirty" von Kathryn Bigelow beschäftigt, und die Regisseurin zum Interview bittet. Weitere Beiträge drehen sich um die Verfilmung von Paul Watzlawicks Kultbuch "Anleitung zum Unglücklichsein" und die Medien- und Demokratiekrise in Österreich. Im "art.film" steht um 23.30 Uhr die Biografie "Milk" mit Sean Penn als ORF-Premiere auf dem Programm von ORF 2.

"Zero Dark Thirty": Kathryn Bigelows Jagd auf Osama bin Laden - erste Ausschnitte und die Regisseurin im Interview

Der Film war in den US-Kinos noch nicht angelaufen, da brach eine heftige Kontroverse los: Darf man solche Szenen zeigen? Wird hier ein Verbrechen wider die Menschlichkeit legitimiert? Mit infernalischen Bildern von Folter lässt Regisseurin Kathryn Bigelow ihren neuen Film beginnen. Am Schluss steht das blutige Ende von Osama bin Laden. "Zero Dark Thirty" arbeitet das größte Trauma der jüngeren US-Geschichte und die Tötung des al-Qaida-Chefs auf - und dies so eindringlich, dass sich die Rezensentinnen und Rezensenten mit Superlativen förmlich überbieten. Auf "Meisterwerk" konnten sich die meisten US-Kritiken einigen - da prallen auch die Vorwürfe von republikanischen Senator/innen ab, Bigelow unterstelle der CIA, sie sei nur mittels brachialer Folter zum Ziel gekommen. Der "Kulturmontag" stellt "Zero Dark Thirty" vor und bittet die Regisseurin zum Interview.

Druck auf Drucksorten: Von der Medien- und Demokratiekrise

Die Medienwelt befindet sich im Umbruch, von überall kommen Hiobsbotschaften: Tageszeitungen und Wochenmagazine müssen kräftig sparen, oft mehr als die Hälfte der Belegschaft entlassen oder gar zusperren. Schuld daran ist nicht zuletzt das Internet, in dem vieles gratis angeboten wird, wofür man sonst am Zeitungskiosk bezahlen muss. Auch TV-Sender, öffentlich-rechtliche wie private, müssen weiter rationalisieren, immer weniger Mitarbeiter/innen müssen immer mehr Programm generieren. In Österreich arbeitet derzeit eine Arbeitsgruppe des Medienstaatssekretariats an einer Reform der Presseförderung und des ORF-Gesetzes, um gegenzusteuern. Der "Kulturmontag" hat sich umgehört, wo Probleme und mögliche Lösungen liegen. Gäste im Studio sind die Grande Dame des heimischen Journalismus, Anneliese Rohrer, die mittlerweile auch Bloggerin ist, und der Kommunikationswissenschafter Friedrich Hausjell. Außerdem in dieser Ausgabe des "Kulturmontags": ein Bericht über die Autobiografie der österreichischen Journalismus-Doyenne Barbara Coudenhove-Kalergi.

"Anleitung zum Unglücklichsein": Die Verfilmung von Paul Watzlawicks Kultbuch und neue Melancholie-Ratgeber

Die Mutter hält ihre Tochter an der kurzen Leine - oder vielmehr: an der kurzen Nabelschnur, die immer noch nicht durchtrennt ist. Und das, obwohl diese distanzlose, sich in alles einmischende Übermutter längst tot ist. Burgstar Johanna Wokalek spielt eine von inneren Dämonen gepeinigte notorische Schwarzmalerin, die aus Angst vor Enttäuschung lieber gleich enttäuscht ist; Iris Berben gibt die aus dem Jenseits geifernde und keifende Kontrollinstanz. "Anleitung zum Unglücklichsein" heißt ein neuer Kinofilm, der lose auf dem gleichnamigen Kultbuch aus den 1980er-Jahren von Paul Watzlawick basiert. Jetzt erscheinen dazu - ganz der Schule Watzlawicks verpflichtet - gleich mehrere Gegenschriften. Der Psychotherapeut Arnold Retzer hat unter dem Titel "Miese Stimmung" eine Streitschrift gegen positives Denken geschrieben und der Philosoph Wilhelm Schmid hat eine Ermutigung zum Unglücklichsein verfasst. Tenor: Glück wird maßlos überschätzt. Der "Kulturmontag" erinnert an Paul Watzlawick, stellt die Verfilmung seines Bestsellers und die aktuellen Melancholie-Ratgeber vor.

