SP-Schicker zu Strache: "Strache will alles werden - und disqualifiziert sich gleichzeitig für alles"

"Wichtige Zukunftsfragen wie Daseinsvorsorge sind keine 'Trallala-Themen'"

Wien (OTS/SPW-K) - "Herr Strache will wohl alles werden:

Bundeskanzler, Wiener Bürgermeister - doch die Menschen wollen Politiker, die ihre Verantwortung ernst nehmen. Wenn Herr Strache wichtige Fragen, die die Zukunft aller Wienerinnen und Wiener betreffen, als 'Trallala-Themen' bezeichnet, disqualifiziert er sich selbst", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Freitag.

Schicker: "Die Wiener SPÖ und Bürgermeister Häupl hingegen nehmen Verantwortung und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in wichtige Zukunftsthemen durch die Wiener Volksbefragung ernst. Und noch etwas: Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sind keine Zukunftsthemen, Herr Strache."

