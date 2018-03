SJ NÖ: TOP-Jugendticket auf alle unter 26 ausweiten - JVP soll Geld bei Fekter lockermachen

JVP unglaubwürdig - SJ fordert Ausweitung des TOP-Jugendtickets auf alle unter 26 und Ausbau des öffentlichen Verkehrs

St. Pölten (OTS) - In Anspielung auf die Pressekonferenz von JVP-Bundesrätin Rausch und der ÖVP-Studierendenorganisation AG stellen SJ-Jugendkandidatin Naomi Dutzi und SJ-Landesvorsitzender Boris Ginner fest: "Die ÖVP-Jugend soll sich bitte an ihre eigene Finanzministerin wenden, die Geld offenbar lieber in Steueroasen versickern lässt oder ÖVP-nahen Beratern hinterherwirft, anstatt sinnvolle Projekte für Jugendliche zu finanzieren." Die Sozialistische Jugend setzt sich als ersten Schritt für die Ausweitung des TOP-Jugendtickets auf alle Unter-26-Jährigen ein: "Das wäre ein rasch realisierbarer Schritt und eine Entlastung für tausende Studierende und junge Erwachsene."

Die Initiative der Jungschwarzen sei zwar prinzipiell zu begrüßen, Dutzi und Ginner befürchten jedoch, dass es sich bei der Forderung um einen nicht ernstgemeinten Wahlkampfgag handelt: "Anstatt bei Finanzministerin Fekter für mehr Geldmittel vorzusprechen, hauen Rausch und ihr AG-Kollege lieber parteipolitisch motiviert auf BM Bures hin. Am 4. März wird die Initiative wohl wieder in der Schublade verschwinden.Denn die ÖVP ist gerade in NÖ in Sachen Mobilität alles andere als glaubwürdig: Günstigere und bessere Mobilität zu fordern und gleichzeitig sämtliche Regionalbahnen zu schließen ist mehr als widersprüchlich." Sollte es die JVP mit ihrer Initiative ernst meinen und sie bei BM Fekter Finanzmittel lockermacht, sei ihr die Unterstützung der SJ aber sicher, äußern sich Dutzi und Ginner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend NÖ

Jakob Winter

SJ NÖ Landessekretär

Tel.: +43 664 914 96 34