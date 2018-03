SPÖ Kaiser: "Die beste Bildung für Kärnten"

BM Schmied und LHStv. Kaiser präsentierten bildungspolitisches Maßnahmenpaket für Kärnten

Klagenfurt (OTS) - BM Schmied und LHStv. Kaiser präsentierten bildungspolitisches Maßnahmenpaket für Kärnten: "Bildung ist die wichtigste Zukunftsinvestition." Scharfe Kritik von Kaiser an Dörflers Parteiwerbung in Hermagor.

60,44 Millionen Euro mehr an Ausgaben bzw. Investitionen und 591 zusätzlich eingesetzte LehrerInnen. Das sieht das Maßnahmenpaket von Bildungsministerin Claudia Schmied im Jahr 2013 für Kärnten vor. Erfreut darüber zeigt sich Kärntens SPÖ-Landesparteivorsitzender LHStv. Peter Kaiser, der das Maßnahmenpaket und seinen Plan für die "beste Bildung für Kärnten" heute, Freitag, gemeinsam mit BM Claudia Schmied in einer Pressekonferenz in der neuen SPÖ-Landesorganisation präsentierte.

"Bildung ist keine kostspielige Vorspeise und kein luxuriöses Dessert. Bildung ist die wichtigste Hauptspeise unserer Gesellschaft! Wir müssen alles tun, um unseren Kindern und Jugendlichen die besten Bildungschancen zu geben, und ihnen so den besten Start ins Berufsleben zu ermöglichen", so Kaiser. Der SPÖ-Landesparteivorsitzende verwies auf die von ihm präsentierten "5 Pläne für eine starke Zukunft Kärntens", bei denen die "beste Bildung" einen ganz zentralen Stellenwert einnimmt. Kaiser erklärte, dass er alle Bildungsagenden in einem effizienten Bildungsreferat bündeln wolle. "Von den Kindergärten über die Pflichtschulen bis hin zur universitären Ausbildung und der Lehre muss eine zukunftsorientierte Bildungspolitik aus einem Guss kommen", so Kaiser, der als einen wesentlichen Bestandteil den flächendeckenden Ausbau von Ganztagesschulen sieht.

Als weitere Ziele nannte Kaiser: kein Kind ohne Schulabschluss, kein junger Mensch ohne Ausbildungsplatz sowie der flächendeckende Ausbau der Klein- und Kleinstkindbetreuung. Außerdem spricht sich Kaiser für ein Pflichtfach "Politische Bildung" ab der 5. Schulstufe aus.

Scharfe Kritik übte Kaiser am Verhalten von FPK-Dörfler, der, wie aufgebrachte Anrufer bestätigt hätten, bei seinen Besuchen im BORG und der HLW Hermagor FPK-Werbematerial, konkret FPK-Feuerzeuge und blaue Brillen an die Schülerinnen und Schüler verteilt hat. "Das hat nichts mit verantwortungsbewusster Politik zu tun. Und ich verwehre mich auf das Schärfste dagegen, dass Dörfler Schüler dermaßen in den Wahlkampf zieht", machte Kaiser deutlich.

Bildungsministerin Claudia Schmied präsentierte einen Rück- sowie Ausblick auf bildungspolitische Entwicklungen. "Mittlerweile gibt es 54 Ministerratsbeschlüsse für Bildungsreformen, die immer mit Qualität und Innovation verknüpft sind. Von der Senkung der Klassenschülerzahl über die Neue Mittelschule, die Ganztagsschule und die Schulbau-Investitionen bis hin zu Lehre mit Matura und zur Sprachförderung, kommen diese zusätzlichen Ausgaben und Investitionen jetzt direkt in den Klassenzimmern an. Allein nach Kärnten fließen im Jahr 2013 mehr als 60 Millionen Euro zusätzlich", erklärt Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied. Vom Projekt "Kleinere Klassen" profitieren beispielsweise 44.000 Kärntner SchülerInnen, von der Lehre mit Matura, die der Bund massiv fördert, profitieren 1.002 Lehrlinge in Kärnten. "Dass wir bundesweit mehr als 11.000 LehrerInnenarbeitsplätze, davon fast 600 allein in Kärnten, geschaffen haben, ist in Zeiten des Arbeitskräfteabbaus in vielen Wirtschaftssektoren ein weiteres Signal für den Stellenwert, den Bildung in unserer Gesellschaft errungen hat. Landeshauptmannstellvertreter Dr. Peter Kaiser und ich stehen gemeinsam dafür, dass diese positive Entwicklung auch in Zukunft weitergeht", so die Bildungsministerin.

"In Summe profitieren tausende Kärntner Schülerinnen und Schüler von diesen Investitionen", zeigt sich Kaiser erfreut und zitiert Benjamin Franklin: "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen!"

Bildungsministerin Claudia Schmied betonte auch die intensiven Bemühungen und Vorbereitungen für eine gemeinsame PädagogInnenausbildung für alle Lehrberufe und zur flächendeckenden standardisierten Reife- bzw. Diplomprüfung. Darüber hinaus arbeite sie weiter an der Umsetzung eines neuen, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entsprechenden LehrerInnendienstrechts. Die im Regierungsprogramm enthaltenen Eckpunkte dafür sehen u.a. verpflichtende Fort- und Weiterbildungsprogramme, ein leistungsorientiertes Dienstrecht für neu eintretende LehrerInnen mit einer Erhöhung der Lehrverpflichtung, höheren Einstiegsgehältern, flacheren Gehaltskurven und mehr Flexibilität vor.

