Leitner: Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel, darf nicht zum Spekulationsobjekt werden

Keine generelle Privatisierung der Trinkwasserversorgung und Ausverkauf der Quellgebiete

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Niederösterreich ist in der glücklichen Lage, über genügend Wasserreserven zu verfügen, um den Trink- und Gebrauchswasserbedarf jetzt und in Zukunft abzudecken. Der derzeitige Verbrauch in NÖ beträgt etwa 250 Millionen Kubikmeter im Jahr. Künftig ist damit zu rechnen, dass dieser Verbrauch insgesamt auf etwa 380 Millionen Kubikmeter jährlich ansteigen wird. Der Wasserschutz stellt die Grundlage für die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser dar", so Niederösterreichs Konsumentenschutzreferent LHStv. Dr. Sepp Leitner.

"Die Haltung mancher EU-Verantwortlicher gegenüber der Lebensmittelressource Wasser hat sich in den letzten beiden Jahren dramatisch verändert, man kann auch sagen 'gefährlich verschärft'. Gerade jetzt werden neue Pläne der EU-Kommission kolportiert, beispielsweise die Wasserversorgung der Städte und Gemeinden international ausschreiben zu müssen und damit auch internationale Konzerne im Heimmarkt leichter fußfassen zu lassen. Das hätte auch zur Folge, dass diese Unternehmen unsere Wasserressourcen aufkaufen und damit auch eigene Geschäfte, die nicht im Interesse Österreichs sind, betreiben könnten. Das würde reichen von einer großflächigen kommerziellen Vermarktung reinsten Quellwassers bis hin zur Privatisierung der Trinkwasserversorger. Das könnte früher oder später von einer großflächigen kommerziellen Vermarktung reinsten Quellwassers bis hin zur Privatisierung der Trinkwasserversorger führen", gibt Leitner zu bedenken.

"Ich stelle mich ganz klar gegen diese Entwicklungen. Wir müssen die kleinräumigen Strukturen unserer Wasserwirtschaft, die sich stets bewährt haben, unbedingt erhalten, wir müssen alleine darüber bestimmen können, was wir mit dem wertvollen Rohstoff und Lebensmittel Wasser machen. Nur so ist auch eine qualitätsvolle, preislich günstige und vor allem auch nachhaltige Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten", so Leitner abschließend.

