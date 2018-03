"Hohes Haus" am 27. Jänner: Direkte Demokratie, Demokratiewerkstatt und Wasserversorgung

Gast im Studio: Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle

Stefan Gehrer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus" am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Direkte Demokratie

Die Volksbefragung vergangenen Sonntag war für die einen ein Stück bester direkter Demokratie, für die anderen genau das Gegenteil, nämlich ein Missbrauch des Instruments direkter Demokratie durch die beiden Regierungsparteien. Wie auch immer: Direkte Demokratie ist und bleibt ein wichtiges Thema auf der politischen Agenda. Erst Anfang der Woche haben die Klubobleute von SPÖ und ÖVP Nationalratspräsidentin Barbara Prammer einen gemeinsamen Initiativantrag mit Bausteinen eines umfassenden Demokratiepakets übergeben. Direkte Demokratie: Wie soll sie gestaltet sein? Was soll sie können? Was muss sie dürfen? Stefan Daubrawa und Dagmar Wohlfahrt haben sich des Themas angenommen.

Gast im Studio ist die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle

Demokratiewerkstatt

50.000 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren haben seit Bestehen an den Kursen der Demokratiewerkstatt im Parlament teilgenommen. Mitgestalten, Demokratie und die Arbeit mit Medien stehen im Mittelpunkt der angebotenen Kurse. Die Demokratiewerkstatt ist mittlerweile so erfolgreich, dass sie international zu einem Vorzeigeprojekt moderner Politikvermittlung geworden ist. Diese Woche ist im Parlament von Montenegro eine Demokratiewerkstatt nach österreichischem Vorbild eröffnet worden. Sabine Schuster war dabei.

Wasserversorgung

Im März wird das EU-Parlament über einen Entwurf der EU-Kommission zur Regelung der Vergabe von Konzessionen im Bereich der Wasserversorgung abstimmen. Ein Entwurf, der vor allem in Deutschland und Österreich für Aufsehen gesorgt hat. Kritiker/innen befürchten, dass die geplante Neuregelung der Privatisierung des Wassers Tür und Tor öffnet und ein Kniefall der Kommission vor europäischen Großkonzernen ist, die in den lukrativen Milliardenmarkt der Wasserversorgung vorstoßen wollen, einen Bereich, der derzeit noch überwiegend in Selbst- oder Kommunalverwaltung liegt. Die Kommission versucht zu beruhigen und sagt, niemand werde gezwungen, die Wasserversorgung zu privatisieren. Ernst Kernmayer aus Brüssel.

