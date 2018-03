Grüne Wien/Akkilic: "Gewalt und Brandanschläge lösen keine Konflikte"

Wien (OTS) - "Gewalt und Brandanschläge lösen keine Konflikte, sondern schaffen nur neue", so der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic, anlässlich eines Brandanschlags gegen einen türkischen Verein in Wien-Favoriten und zuvor gegen den Dachverband der kurdischen Vereine im 15. Bezirk. "Wien und die österreichische Demokratie bieten allen Menschen die Möglichkeit, sich friedlich zu allen Themen zu äußern. Selbstverständlich interessieren sich MigrantInnen für die politischen Entwicklungen in ihren Herkunftsregionen, es ist auch nichts Verwerfliches daran. Um diesem Interesse Ausdruck zu verleihen, müssen jedoch friedliche Mittel benützt und auf das Wohlbefinden aller WienerInnen Rücksicht genommen werden. Jede gewalttätige Aktion spielt den rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Kräften in die Hände, die daraus politisches Kapital schlagen wollen", betont Akkilic.

"Bezüglich den letzten Entwicklungen rund um die Kurdenfrage in der Türkei, der Ermordung von drei KurdInnen in Paris und der Verhaftung von Anwälten in der Türkei, muss klar und deutlich gesagt werden, dass die öffentliche Sensibilität in Wien nur durch friedliche Mittel geweckt werden kann", so Akkilic abschließend.

