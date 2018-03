Rotkreuz-Hilfe für Menschen in Mali

Wien/Bamako (OTS/Rotes Kreuz) - Über 220.000 Menschen mussten in Mali wegen der Dürre und des anhaltenden Konflikts bisher ihr Zuhause verlassen. Das Rote Kreuz hilft und hat in den vergangenen 12 Monaten Lebensmittel an über 700.000 Menschen verteilt. Für mehr als 100.000 Personen konnte die Wasserversorgung sichergestellt werden und rund 60.000 Bauern haben Saatgut und Tierfutter bekommen. "Diese Hilfe wurde auch durch Mittel aus dem österreichischen Auslandskatastrophenfonds ermöglicht", so Max Santner, Leiter der Internationalen Zusammenarbeit im Österreichischen Roten Kreuz. "Und sie muss weitergehen, denn seit dem Beginn der französischen Militäroffensive am 10. Jänner sind zahlreiche weitere Familien auf der Flucht vor den bewaffneten Gruppen. Den Menschen fehlt es oft am Nötigsten. Das Rote Kreuz verteilt Reis, Hirse, Bohnen, Kochgeschirr, Decken, Kleider und organisiert Notunterkünfte."

Viele Familien wurden auf der Flucht getrennt und seit einigen Tagen sind die Telefonleitungen im nördlichen Mali unterbrochen. "Die Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen nicht nur dringend benötigte Hilfsgüter, sie nehmen auch Suchanträge auf und stellen den Kontakt zu Familienangehörigen her. Eine Rotkreuz-Nachricht mit Informationen über das Wohlergehen und den Aufenthaltsort eines Verwandten bringt Gewissheit und lässt die Menschen Hoffnung schöpfen", so Santner abschließend.

Das Rote Kreuz bittet um Spenden für die Menschen in Mali:

PSK: 2.345.000, BLZ 60.000

Kennwort: Hilfe in Afrika

Online: https://spende.roteskreuz.at

