Leichtfried: Überbordender Föderalismus bremst reformfreudige, offene Schulpolitik

Bildung und Schule müssen neu gedacht werden

St. Pölten (OTS/SPI) - Das Jahr 2012 war von wichtigen Entscheidungen für ein verbessertes Bildungswesen geprägt. Vor allem die Fixierung der Neuen Mittelschule (NMS) im Regelschulwesen war ein bildungspolitischer Meilenstein. "Die Neue Mittelschule ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur gemeinsamen Schule und sorgt für beste individuelle Förderung der Kinder u. Jugendlichen. Ohne den Einsatz und die Arbeit von Bildungsministerin Claudia Schmied wäre dies aber nicht möglich gewesen. Wie schon bei der Einführung der Klassenschülerhöchstzahl von 25 gab die ÖVP Niederösterreich erst die Blockade auf, als ihr aufgrund der Gesetzgebung des Bundes keine andere Chance mehr blieb. Obwohl die VP-Niederösterreich mit massiven Querschüssen versucht hat, ein ganzes Land mit ihrem 'klein karierten politischen Hickhack' in Geiselhaft zu nehmen, haben sich schließlich die besseren Argumente und im Fall der NMS der bessere Schultyp durchgesetzt", hält SPNÖ-Bildungssprecher Klubobmann LAbg. Mag. Günther Leichtfried fest.

Für das Jahr 2013 seien die bildungspolitischen Aufgabenstellungen nicht von weniger großer Tragweite, so Leichtfried: "Es geht um die beste Bildung für alle. Wir müssen unsere Bildungslandschaft nämlich nicht nur besser, sondern auch effizienter machen. Überbordender Föderalismus wirkt daher wie ein Bremsklotz für dieses Ziel. Stattdessen brauchen wir eine reformfreudige, offene Schulpolitik, um die Reformpläne weiter umsetzen zu können. Dazu ist es allerdings notwendig, dass 'alte bildungspolitische Zöpfe' endlich abgeschnitten und Bildung & Schule neu gedacht werden. Bloß den Zusatz NÖ zur Bezeichnung der Neuen Mittelschule hinzuzufügen wird als bildungspolitische Maßnahme nicht ausreichen, um wieder den Anschluss an die internationale Spitze zu schaffen. Entscheidend sind für den weiteren Erfolg vor allem eine leistungsorientierte Lehr- und Lernkultur, die Wertschätzung der Vielfalt der Lebensentwürfe der Schülerinnen und Schüler und die Individualisierung des Unterrichts -und das am besten umgesetzt in ganztägigen Schulangeboten in verschränkter Form."

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

SPÖNÖ-Landtagsklub

Mag. Anton Heinzl

Pressereferent

Tel.: 02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at

www.landtagsklub.noe.spoe.at