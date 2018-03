MEL-Anlegerverfahren: Advofin zieht erneut Sammelklagen gegen Meinl Bank zurück

Wien (OTS) -

Insgesamt sechs MEL Sammelklagen zurückgezogen, eine weitere abgewiesen

Zwei HG-Urteile bestätigen außerdem: Nicht die MEL-Prospekte, sondern externe Berater waren für die Kaufentscheidungen der Anleger entscheidend

Meinl Bank-Vorstand Peter Weinzierl sieht Rechtsposition der Bank bestätigt

Soziale Vergleiche der Meinl Bank werden fortgesetzt, um durch die Wirtschaftskrise verursachte soziale Härtefälle abzumildern

In der letzten Woche wurden insgesamt vier Anleger-Sammelklagen, die vom Prozessfinanzierer Advofin am Bezirksgericht für Handelssachen Wien eingebracht worden waren, von Klägerseite wieder zurückgezogen. Die Klagen umfassten insgesamt mehr als 3.500 Personen, die nunmehr wegen Verjährung ihre weiteren Irrtumsanfechtungsansprüche nicht mehr geltend machen können. Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Diese Fakten sprechen für sich. Hier setzt sich ein für die Meinl Bank positiver Trend im Zusammenhang mit den so genannten Sammelklagen fort."

Bereits in der Vergangenheit (im Oktober 2012; Anm.) hatte Advofin zwei Sammelklagen, die 1.200 Personen umfassten und denen ein Streitwert von rund EUR 22,66 Mio. zugrundelag, zurückgezogen. Die erste Abweisung einer Sammelklage durch das HG Wien betraf 227 Personen (mit einem Streitwert von EUR 288.500) und wurde Mitte Februar 2012 endgültig für alle von der Klage betroffenen Anleger von den Gerichten bestätigt.

HG Wien gibt in zwei Verfahren der Meinl Bank Recht

Das Handelsgericht (HG) Wien hat in zwei Entscheidungen vom Dezember 2012 erneut die Rechtsansicht der Meinl Bank bestätigt. Im ersten Urteil (GZ 1 R 159/11w HG Wien; 8 C 997/10s des BGHS Wien) wurde der Berufung einer MEL-Anlegerin gegen das klagsabweisende Urteil des BGHS Wien nicht Folge gegeben. Das HG Wien stellte fest, dass nicht der MEL-Prospekt und die darin enthaltenen Informationen für die Kaufentscheidung der Anlegerin ausschlaggebend waren, da diese den Verkaufsprospekt nur kurz eingesehen bzw. "einfach durchgeblättert" hatte. Das Gericht erteilte auch der generellen Behauptung von Anlegern, sie seien durch die Werbeaussagen der Meinl Bank irregeführt worden, eine Abfuhr.

Im zweiten Urteil des HG Wien (GZ 47 Cg 6/10z) stellte das Gericht fest, dass ein etwaiger Irrtum des Anlegers durch den Berater, und nicht durch die MEL-Unterlagen, verursacht wurde.

Meinl Bank-Vorstand Peter Weinzierl: "Wir freuen uns über diese Bestätigungen unserer Rechtsposition. Es ist ganz klar:

Fehlleistungen von externen Beratern können nicht der Meinl Bank zugerechnet werden. Auch muss jeder Fall von angeblichem Irrtum gesondert geprüft werden - einer Generalhaftung der Bank wird damit klar eine Absage erteilt."

Soziale Lösungen für MEL-Kleinanleger

Die Meinl Bank setzt unabhängig von diesen neuen positiven Urteilen ihre Maßnahmen zur sozialen Abmilderung von Kursverlusten unerfahrener Kleinanleger, die in Folge der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise eingetreten sind, fort. Bisher hat die Bank mit rund 6.000 Kleinanlegern Vergleichslösungen gefunden und hierfür bereits rund EUR 30 Mio. aufgewendet. Das Institut erklärt sich überdies grundsätzlich dazu bereit, derartige Lösungen für weitere rund 1.400 MEL-Kleinanleger, die die Zertifikate direkt bei der Bank bezogen haben, anzubieten. Der Vorstand der Meinl Bank stellte jedoch auch klar, dass solche Vergleichsangebote definitiv nicht dazu dienten, Spekulationsverluste erfahrener Anleger zu kompensieren.

Meinl Bank AG

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie private und institutionelle Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit 14% fast doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

