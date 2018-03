EANS-News: AI Airports International Limited / Entscheidung des Gerichts in Jersey im Verfahren gegen einen ehemaligen Director

Jersey/Wien, 24.1.2013 - Das

Board of Directors der of AI Airports International Limited (AI) teilt mit, dass es über das Urteil des Royal Court of Jersey in dem vom ehemaligen Director Björn Pirrwitz angestrengten Verfahren informiert wurde. In diesem Verfahren hat Herr Pirrwitz die Zahlung von EUR 600.000 (zuzüglich Zinsen und Kosten) aufgrund seiner Abberufung aus dem Board of Directors anlässlich des Extraordinary General Meeting im April 2009 gefordert. AI hat sich - aus mehreren Gründen -gegen diesen Anspruch ausgesprochen und auch einen sogenannten "Third Party Claim" gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Board of Directors, Herrn Wolfgang Vilsmeier, vor Gericht eingebracht, um eine Schadloshaltung von Herrn Vilsmeier zu erhalten, falls die Gesellschaft gegenüber Herrn Pirrwitz haften muss. AI hat auch eine Widerklage gegen Herrn Pirrwitz aufgrund von Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Direktor der SOGEAP, dem Eigentümer und Betreiber des Flughafens in Parma, Italien, eingebracht. Das Gericht hat nun zu Gunsten von Herrn Pirrwitz entschieden und zwar sowohl was seinen Anspruch aufgrund seiner Abberufung aus dem Board of Directors als auch die Widerklage der Gesellschaft betreffend seine Pflichtverletzungen betrifft. Weiters hat das Gericht gegen AI entschieden, was ihren Anspruch gegen den ehemaligen Vorsitzenden betrifft.

Das Board of Directors ist über den Verfahrensausgang enttäuscht, und ist der Ansicht, dass dieser in komplettem Widerspruch zu der erhaltenen rechtlichen Beratung steht. Diesbezüglich prüft das Board of Directors derzeit die zur Verfügung stehenden Optionen und wird die Zertifikatsinhaber informieren, sobald weitere Informationen vorliegen.

