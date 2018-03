FPK-LPO Scheuch: "Asyl-Prozess" auf Steuerzahlerkosten

Kriminelle Asylwerber werden weiter an den Pranger gestellt - Prozess wird Wahrheit ans Tageslicht bringen

Klagenfurt (OTS) - Im November des vergangenen Jahres zeigte der freiheitliche Landesparteiobmann LHStv. Ing. Kurt Scheuch in einer Pressekonferenz das Zurückhalten von medial brisanten Polizeiberichten auf. In seiner Funktion als führender Politiker des Landes hat er sich schützend vor die Bevölkerung gestellt und sie über besorgniserregende Vorfälle informiert. Dafür hat Scheuch nun eine Klage des unter anderem in diesem Bericht angesprochenen mutmaßlich straffällig gewordenen pakistanischen Asylwerbers erhalten. Dazu hält Scheuch fest: "Ich freue mich auf diesen Prozess, da hier die Wahrheit ans Tageslicht kommen wird. Ich lasse es mir auch weiterhin nicht nehmen, straffällige Asylwerber an den Pranger zu stellen". Nun könne nichts mehr vertuscht werden, die Öffentlichkeit habe die Möglichkeit selbst zu urteilen und sich ein Bild zu machen.

Der Pakistani, welcher den Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreter der üblen Nachrede bezichtig, habe Verfahrenshilfe beantragt, da seine Klage eine für ihn außergewöhnliche Belastung darstelle. "Wie vermutet, muss der österreichische Steuerzahler für solche mutmaßlichen Kriminellen aufkommen", so Scheuch. Er werde nicht zulassen, dass hier die Wahrheit verdreht werde. "Es ist die Pflicht, die wir als gewählte Volksvertreter haben, die Kärntnerinnen und Kärntner vor möglichen Gefahren zu bewahren und die notwendigen Schritte zu setzten, dass etwaiges Unheil bereits im Keim erstickt wird. Ich lasse mir nicht von mutmaßlich straffälligen Asylwerbern sagen, was ich zu tun habe oder nicht", erklärt Scheuch unmissverständlich.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro LHStv. Ing. Kurt Scheuch

Pressesprecher: Mag. Markus Reiter

Tel. 0664/ 80536 22215