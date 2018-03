Mountainbike: Windhaag b. Perg ist gerüstet für den 8./9. Juni 2013

Erstmals Wertungen in allen drei ÖRV-Rennserien. Abseits von Höllenloch, Steilkurven und Burgruinen-Downhill bietet ein KTM X-Bow den Zuschauern Gratis-Feeling.

Wien (OTS/ASVÖ) - Der ASVÖ Österreich Mountainbike Grand Prix -veranstaltet vom Radclub Windhaag - wird 2013 in der Mountainbike Liga Austria (MLA), dem Austria Youngsters Cup (AYC) und dem Austria Sportklasse Cup (ASpC) gewertet. Zusätzlich wird im Hobbybereich in der GINNER Mountainbike Hobby Trophy - einer Cup-Wertung mit Niederösterreich-Schwerpunkt - gefahren. "Wir sichern uns damit ein großes Starterfeld und gleichzeitig erleben Profis, Kinder und Jugendliche sowie die vielen Hobbyfahrer mit Rennambitionen ein Bike-Wochenende der Extraklasse hier in Windhaag", verweist RC-Windhaag-Obmann Wolfgang Neulinger auf die Neuerungen.

Der internationale Status mit dem UCI-C1-Rennen für Profis ist als Magnet für die nationale und internationale Elite weiter ein Fixpunkt. Dieser Rennmodus erweist sich jährlich als Top-Highlight und ist genauso ein Anziehungspunkt wie die auf das Alter abgestimmten Rundkurse bei den Nachwuchsfahrern im Austria Youngsters Cup (AYC). "Die Bike-Jugend, mit Nachwuchshoffnungen aus ganz Österreich, trifft sich in Windhaag genauso gerne wie die Profis der heimischen und internationalen Elite, die mit vollem Einsatz um wertvolle UCI-Weltcuppunkte kämpft", erwartet Sportchef Toni Neulinger ein selektives Starterfeld. Einige Profis starteten bereits am Anfang ihrer Karriere in Windhaag.

Etwa 3.000 Besucher verfolgten 2012 die Rennen in der Mountainbike-Arena Windhaag bei Perg. Rund 600 Bikerinnen und Biker nahmen an den Bewerben des ASVÖ Österreich Mountainbike Grand Prix teil. Sieger des ASVÖ Österreich Grand Prix 2012 war der Tiroler Karl Markt vor Alexander Gebauer und dem Tschechen Milan Spesny. Roman Rametsteiner wurde Elfter, Lokalfavorit Markus Loisl schied aus gesundheitlichen Gründen aus.

2013 wird am Samstag, dem 8. Juni der Austria Youngsters Cup (AYC) gestartet. Am Sonntag, dem 9. Juni steht der ALPINE Marathon im Mittelpunkt. Ab Mittag wird in den internationalen Kategorien des ASVÖ Österreich Grand Prix gefahren. An beiden Tagen lädt ein KTM X-Bow die Zuschauer zum Gratis-Mitfahren ein. Rund um Windhaag werden flotte Runden mit einem Renninstruktor am Steuer gedreht. Hauptsponsoren des ASVÖ Österreich Mountainbike Grand Prix sind der ASVÖ Oberösterreich, ALPINE BAU, SPARKASSE OBERÖSTERREICH, SCHARTNER BOMBE und Radsport FISCHERLEHNER.

Rückfragen & Kontakt:

Organisationsteam: Toni Neulinger (0664.9211326), ASVÖ-Oberösterreich-Generalsekretär Wilhelm Blecha (0660.1867001) und Windhaag-Pressechef Roland Öhler (0664.8183092).