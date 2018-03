Massives Wachstum bei Social Game von Pretty Simple: Criminal Case; achtstellige Einnahmen für Zeitraum von nur zwei Monaten erwartet

Paris (ots/PRNewswire) - Pretty Simple, ein Unternehmen im Social-Gaming-Bereich mit Sitz in Frankreich, das in 2010 den Verkaufshit My Shops entwickelt hatte, hat herausragende Ergebnisse für sein brandneues Social Game Criminal Case angekündigt. Rund zwei Monate nach seiner Veröffentlichung am 15. November erfährt Criminal Case einen ungewöhnlichen Erfolg in der Social-Gaming-Community und entwickelt sich zu einem der grössten Gaming-Erfolge in 2013.

Das in 2010 von den Geschäftspartnern Bastien Cazenave und Corentin Raux gegründete und von Idinvest Partners unterstützte Unternehmen Pretty Simple hat für das laufende Jahr überaus vielversprechende Zahlen bekannt gegeben: in nur rund zwei Monaten hat Criminal Case die eine Million-Marke der Daily Active Users (DAU) erreicht. Von einem organischen Wachstum angetrieben, mit dem keine Werbeaktivität einherging, ist Criminal Case auf dem besten Weg, zu einem globalen Phänomen in der Social-Gaming-Branche zu werden.

Pretty Simple hat ausserdem angekündigt, dass man achtstellige Einnahmen für Criminal Case in 2013 erwartet, und dass in Paris 25 neue Stellen geschaffen werden sollen, was die aktuelle Belegschaft von 35 auf 60 Mitarbeiter erhöhen würde.

Laut heutigem Stand hat Pretty Simple Kunden in über 130 Ländern, und der erste Erfolg des Unternehmens, My Shops, zählte 10 Millionen Spieler weltweit.

Über Pretty Simple

Pretty Simple ist ein europäisches Social-Gaming-Unternehmen der Spitzenklasse mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, und entwickelt und veröffentlicht renommierte Free-to-play-Spiele auf Facebook, einschliesslich dem weltweiten Erfolgshit My Shops, dem kürzlich veröffentlichten Action-Spiel Magical Ride sowie dem süchtig machenden Hidden-Object-/Adventure-Game Criminal Case.

Das 2010 von den Partnern Bastien Cazenave und Corentin Raux gegründete und von Idinvest Partners mitfinanzierte Unternehmen Pretty Simple hat seine Stellung als schnell wachsendes KMU in der Social-Gaming-Branche stärken können und zählt heute eine Million Daily Active Users (DAU).

http://www.prettysimplegames.com

Über Idinvest Partners

Idinvest Partners (mit Firmensitz in Paris, Frankreich) ist ein europäisches Private-Equity-Unternehmen und Venture-Capital-Investor, der Vermögenswerte in Höhe von 4 Milliarden USD verwaltet. Das Unternehmen war bis 2010 Tochtergesellschaft der Allianz und ist seitdem mit Unterstützung der IDI Group unabhängig. Idinvest Partners hat seit 1999 bereits mehr als 100 Startup-Unternehmen in Europa unterstützt (darunter Criteo, Meetic, Dailymotion, Deezer, Viadeo und Talend) und ist auch im Segment des Online-Gaming aktiv und unterstützt dabei Unternehmen von der Startphase bis in spätere Stadien, darunter Social Point (Social Games), Pretty Simple (Social Games), Kobojo (Social Games), Plumbee (Social Games), eRepublik Labs (online, iOS), Grand Cru (iOS), Mediastay (Game-Monetarisierung), Winamax (Poker), Zeturf (Pferdewetten) und Curse ( MMO-Community-Portal).

http://www.idinvest.com/en

