Far East Energy kündigt Telefonkonferenz des CEO mit aktuellen Informationen an

Far East Energy Corporation gab heute bekannt, man werde am Dienstag, dem 29. Januar 2013 um 10:00 Uhr Central Time - 11:00 Uhr Eastern Time, eine Telefonkonferenz mit aktuellen Informationen für Aktionäre und andere interessierte Parteien abhalten. Michael R. McElwrath, Chief Executive Officer und Präsident, wird die jüngste Finanzierung über $ 60,000,000, die Pläne für das Jahr 2013 und andere Themen besprechen.

Angaben zur Telefonkonferenz

Falls Sie an einer Teilnahme an der Telefonkonferenz interessiert sind, haben Sie die Möglichkeit, der Konferenz nur zuzuhören oder zuzuhören und Ihre Fragen für den Fragenteil der Telefonkonferenz einzureichen, indem Sie einen Link verwenden, der auf der Website des Unternehmens verfügbar gemacht wird. Anmerkung: Fragen können nur über den auf der Website des Unternehmens www.fareastenergy.com bereitgestellten Konferenzlink eingereicht werden.

Datum: Dienstag, 29. Januar 2013 Uhrzeit: 10:00 Uhr CT und 11:00 Uhr ET Einwahlnummern: 1-800-860-2442 (Teilnehmer aus den USA) oder 1-412-858-4600 (internationale Teilnehmer) 1-866-605-3852 (Teilnehmer aus Kanada) Verbindungsanfrage: Far East Energy Conference Call Anruf und F&A: www.fareastenergy.com

Far East Energy Corporation

Far East Energy Corporation ist ein in Houston, Texas, ansässiges Unternehmen mit Niederlassungen in Peking und Taiyuan City, China, das auf die Exploration und Erschließung von Kohleflözmethan in China ausgerichtet ist.

Diese Pressemitteilung und die Telefonkonferenz enthalten zukunftsgerichtete Aussagen oder werden diese enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben Auskunft über die aktuellen Erwartungen oder Prognosen der Far East Energy Corporation über zukünftige Ereignisse auf der Basis der Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung, denen die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen und Erwartungen zugrunde liegen. Diese Aussagen bilden keine Garantie für künftige Leistungen und unterliegen gewissen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich derer, die in den bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten der Far East Energy Corporation enthalten sind. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die diese zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in der Telefonkonferenz beziehen sich unter anderem auf die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und geplante Aktivitäten. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderen: die vorläufige Natur der Bohrlochdaten, einschließlich Permeabilität und Gasgehalt; es können hinsichtlich der aus unseren Bohrlöchern tatsächlich produzierten oder verkauften Gasmenge keine Zusicherungen gemacht werden; das Bruchstimulationsprogramm könnte die Gasproduktion nicht erfolgreich steigern; aufgrund von Einschränkungen nach chinesischem Recht könnten wir nur über beschränkte Rechte in der Geltendmachung des Gasvertriebsvertrags zwischen der Shanxi Province Guoxin Energy Development Group Limited und der China United Coalbed Methane Corporation ("CUCBM") verfügen, obwohl wir ausdrücklich Begünstigte sind; weitere Bohrungen könnten nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen; zusätzliche Pipelines und Sammelsysteme, die für den Transport unseres Gases erforderlich sind, könnten nicht gebaut oder nicht rechtzeitig fertiggestellt werden oder ihre tatsächlichen Routenführungen könnten von den vorhergesehenen abweichen; die Pipeline- und die örtlichen Vertriebsunternehmen/Unternehmen für komprimiertes Erdgas könnten den Kauf oder die Abnahme unseres Gases ablehnen, oder wir könnten nicht in der Lage sein, unsere Rechte entsprechend den gültigen Vereinbarungen mit den Pipelines durchzusetzen; Konflikte mit dem Kohlebergbau oder die Koordinierung unserer Erschließungs- und Förderaktivitäten mit bergbaulichen Tätigkeiten könnten sich negativ auf unsere betriebliche Tätigkeit auswirken oder erhebliche, zusätzliche Kosten verursachen; unsere begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit; beschränkte und möglicherweise unzureichende Verwaltung unserer Barmittel; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Kohleflözmethan; unser Unvermögen, alle oder einen erheblichen Teil unserer Reserven und anderer Ressourcen zu fördern oder zu verkaufen; Enteignung und andere Risiken im Zusammenhang mit ausländischer Betriebstätigkeit; Störungen an den Kapitalmärkten hinsichtlich reservengestützter Darlehen; die Energiebranche allgemein beeinträchtigende Angelegenheiten; mangelnde Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen für Öl- und Gasfelder; Umweltrisiken; Bohr- und Förderrisiken; unsere betriebliche Tätigkeit betreffende Änderungen von Gesetzen und Verordnungen sowie weitere Risiken, die in den Einreichungen der Far East Energy Corporation bei der Securities and Exchange Commission enthalten sind. Daher können tatsächliche Ergebnisse oder Resultate erheblich von dem abweichen, was in solchen Aussagen erklärt, impliziert oder vorausgesagt wird. Zukunftsweisende Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Tag ihrer Veröffentlichung, und die Far East Energy Corporation verpflichtet sich in keiner Weise, zukunftsweisende Aussagen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen.

Web site: http://www.fareastenergy.com/

