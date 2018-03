Arbeitsgruppe zur ORF-Reform diskutierte Gremienreform

Verkleinerung des Aufsichtsgremiums mehrheitlich unterstützt - Einzelgespräche über Bestellungsmodus vereinbart

Wien (OTS) - Die Arbeitsgruppe zur ORF-Reform, der Medienstaatssekretär Josef Ostermayer, die Mediensprecher der Parlamentsparteien und Experten angehören, hat bei ihrer heutigen Sitzung über unterschiedliche Vorschläge zur Neugestaltung der ORF-Gremien diskutiert. Nachdem in den letzten Sitzungen internationale Experten ihre Erfahrungen mit der Gremienstruktur öffentlich-rechtlicher TV-Sender eingebracht haben, standen heute die sich daraus ergebenden Ableitungen für die österreichische Diskussion auf der Tagesordnung. "Das Ziel der Verkleinerung des Aufsichtsgremiums wurde dabei mehrheitlich - ausgenommen FPÖ -unterstützt", so Staatssekretär Ostermayer. Die weitere Vorgehensweise wurde so festgehalten, dass nun hinsichtlich des Bestellungsmodus Einzelgespräche folgen werden.

