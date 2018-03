Spielwarenmesse 2013 zeigt Zukunft des Spielens: klassisch und doch digital

Mit 2.747 Ausstellern aus 60 Ländern ist Fachmesse komplett ausgebucht

Sascha Lobo als Keynotespeaker auf der Global Toy Conference

Digitale Anwendungen auf mobilen Endgeräten erobern die Welt - und jetzt auch die Spielwarenwelt. Das zeigen viele der 2.747 Unternehmen (2012: 2.776) mit ihren Neuheiten auf der ausgebuchten Spielwarenmesse vom 30.01. bis 04.02.2013 in Nürnberg. Darunter stechen klassische Spielwaren hervor, die offline ihren Spielwert behalten und online durch Applikationen zusätzliche Spieldimensionen eröffnen. Diese Entwicklung stellt die Spielwarenmesse eG in den Mittelpunkt der Sonderschau Toys 3.0 - The Next Generation und der Studie mit dem Marktforschungsunternehmen iconkids & youth international research. Weitere zukunftsweisende Themen bereitet das Veranstalterteam für die Global Toy Conference am Montag, 04.02.2013, für Industrie und Handel auf. Der Internetexperte Sascha Lobo eröffnet den Kongress zum Thema Digitale Welten - mit Online Marketing und E-Commerce zum Erfolg mit seinem Vortrag über die Zukunft und Trends der digitalen Gesellschaft.

An allen Messetagen unterstützen Sonderschauen und Gemeinschaftsstände die Fachbesucher bei der schnellen Orientierung unter den rund 1 Million Produkten inklusive 70.000 Neuheiten. So finden die Einkäufer in Halle 11.1 im Gemeinschaftsstand Junge Innovative Unternehmen die Start-Ups der Branche sowie im New Exhibitor Center 51 Erstaussteller. Einen Überblick über die Neuheiten und die Gewinner des ToyAwards gibt das InnovationCenter in Halle 4. Dort findet auch das Toy Business Forum täglich ab dem 31.01.2013 von 13 bis 15 Uhr statt mit praxisnahen Vorträgen und Präsentationen zu Märkten, Trends und Lizenzen. Detailinformationen zum Programm der Fachmesse sind im Internet unter www.spielwarenmesse.de/highlights abrufbar.

Terminüberblick:

