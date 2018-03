Oliver Wyman auf Wachstumskurs / Zehn neue Partner im deutschsprachigen Raum

München (ots) - Die Managementberatung Oliver Wyman setzt ihren Wachstumskurs fort. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurden im deutschsprachigen Raum fünf Berater in den Partnerkreis befördert. Darüber hinaus konnten im Laufe des vergangenen Jahres fünf neue Partner für die Büros in Deutschland und der Schweiz gewonnen werden. Die Leistungen des Unternehmens wurden zudem mit dem WirtschaftsWoche-Award "Best of Consulting" ausgezeichnet. Das Unternehmen setzte sich im Jahr 2012 als bester Wertsteigerer durch.

