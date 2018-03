Onlineprinters führt klimaneutrales Drucken mit ClimatePartner in Europa ein

Onlinedruckerei bietet Kunden transparente CO2-Berechnung und Kompensation

Neustadt an der Aisch / München (ots) - Die Onlineprinters GmbH, eine der größten Onlinedruckereien in Europa, bietet ihren Kunden in Kooperation mit dem Klimaschutzspezialisten ClimatePartner die Möglichkeit, ihre Printprodukte klimaneutral zu drucken. Hierfür werden die CO2-Emissionen jedes einzelnen Druckauftrags automatisch ermittelt und auf Wunsch durch die Unterstützung von international anerkannten Klimaschutzprojekten kompensiert. Dieser zertifizierte Service (TÜV Austria) ist seit Jahreswechsel 2012-2013 für die Kunden der Onlinedruckerei unter der deutschen Marke diedruckerei.de und der internationalen Marke Onlineprinters in 30 Ländern Europas verfügbar.

"Als eine der größten Onlinedruckereien Europas sind wir uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst", so Martin Betz, technischer Betriebsleiter der Onlineprinters GmbH. Zu den zahlreichen Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz zählen beispielsweise konsequentes Recycling der Tinten- und Tonerkartuschen, strikte Mülltrennung und Abfallvermeidung, Warmwasser- und Raumwärmerückgewinnung, eine FSC®-und PEFC-Zertifizierung und viele Maßnahmen mehr in Druckvorstufe, Produktion und Weiterverarbeitung. In Kooperation mit dem Klimaschutzspezialisten ClimatePartner hat die Onlinedruckerei www.onlineprinters.at ihr Engagement im Umweltschutz mit dem Angebot "klimaneutral Drucken - Klimaschutzprojekte unterstützen" weiter ausgebaut.

Klimaneutrale Druckaufträge - einfach und transparent

"Mittels unserer Betriebsdaten haben wir die anfallenden Emissionen im Druckprozess ermittelt und damit den CO2-Fußabdruck bei Onlineprinters berechnet", so Martin Betz. Für die Kunden werden bei jedem einzelnen Druckauftrag die anfallenden CO2-Emissionen automatisch und individuell direkt im Onlineshop ausgewiesen. "Der Kunde kann über die Klimaneutralität seines Druckauftrages selber entscheiden", so Betz. "Auf Knopfdruck" kann er die errechneten Emissionen durch den vom TÜV Austria zertifizierten Prozess von ClimatePartner auf Basis international anerkannter Klimaschutzprojekte kompensieren lassen "Die Zusatzkosten für die Kompensation belaufen sich auf nur 0,9 Prozent der Produktionskosten und zeigen den hohen Standard des betrieblichen Umweltschutzes bei Onlineprinters", so Betz.

Kundenurkunde und Logo bescheinigen klimaneutralen Druck

Klimaneutraler Druck ist ein Mehrwert, den sich die Kunden der Onlinedruckerei mit einer individuellen Urkunde ausweisen lassen können. Für maximale Transparenz werden bei jedem klimaneutralen Druckauftrag eine individuelle ID-Nummer und ein QR-Code generiert. Über einen Online-Nachweis stehen alle Informationen zur jeweiligen CO2-Kompensation für jedermann nachvollziehbar zur Verfügung. Der Kunde bekommt seine Urkunde, welche die Kompensation von Treibhausgasen durch zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen bescheinigt, zum Download. Zusätzlich steht mit einem Logogenerator das Druck-ID-Logo "ClimatePartner - klimaneutral" zum Download bereit und kann in die Druckdaten integriert werden. Praktisch: Farbe, Sprache und Dateityp lassen sich individuell generieren. "Ein wichtiger Service für unsere Geschäftskunden, die im Rahmen ihrer Compliance-Richtlinien den Nachweis führen wollen, dass sie klimaneutrale Drucksachen verwenden", so Betz.

Link zum explain it Video:

http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g

Über ClimatePartner

Gegründet im Jahre 2006 und mit dem Hauptsitz in München verfügt der Klimaschutzspezialist über verbundene Unternehmen in den USA, Japan, Österreich, der Schweiz, Griechenland und Armenien. ClimatePartner arbeitet an individuellen Klimaschutzlösungen für weltweit mehr als 1.000 vorwiegend große und mittelständische Unternehmen. Der Klimaschutzspezialist ist zudem TÜV-Austria-zertifizierter Anbieter von IT-Systemlösungen zur CO2-Bilanzierung und -Kompensation. ClimatePartner arbeitet eng mit Umweltverbänden zusammen und stellt Mitglieder in verschiedenen internationalen Ausschüssen. Mehr Infos unter www.climatepartner.com

Über die Onlineprinters GmbH

Die deutsche Onlineprinters GmbH ist eine der größten Onlinedruckereien Europas. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle gängigen Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt und über Onlineshops vertrieben. Produkt- und Unternehmensinformationen im Onlineshop von http://www.onlineprinters.at

