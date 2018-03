EANS-Adhoc: VORLÄUFIGE ENTWICKLUNG VIENNA INSURANCE GROUP 2012 [1]

Geschäftszahlen/Bilanz/Vorläufige Prämien 2012

24.01.2013

VIENNA INSURANCE GROUP ERZIELT REKORDERGEBNIS

Prämien erreichen rd. 9,9 Mrd. Euro (plus 9,5 Prozent)

- CEE-Anteil bei den Prämien auf rund 56 Prozent gestiegen

Gewinn (vor Steuern) rd. 585 Mio. Euro (plus rd. 5 Prozent)

STARKE ENTWICKLUNG IN EINEM HERAUSFORDERNDEN UMFELD

Im Geschäftsjahr 2012 erreichte der Konzern Vienna Insurance Group direkte, verrechnete unkonsolidierte Prämien von rd. 9,9 Mrd. Euro und damit eine Steigerung von 9,5 Prozent. Der Aufwärtstrend bei den Prämien setzte sich in allen Segmenten fort. In der Lebensversicherung erwirtschaftete die Vienna Insurance Group ein markantes Plus von 17,8 Prozent. Dieser Zuwachs wurde durch die starke Nachfrage im Einmalerlag vorwiegend in Polen getragen. Auch in der Schaden/Unfall- (plus 2,5 Prozent) sowie Krankenversicherung (plus 8,6 Prozent) erzielte der Konzern Steigerungen der Prämien.

Das Wachstum auf Basis normalisierter Prämien (ohne Sondereffekte aus dem Einmalerlag der Benefia Leben) beträgt 2,2 Prozent. Wechselkursbereinigt beträgt das Wachstum sogar über 3 Prozent.

Der prognostizierte Konzerngewinn (vor Steuern) wird sich voraussichtlich auf rund 585 Mio. Euro belaufen. Dies entspricht einem Plus von rd. 5 Prozent, womit das normalisierte Prämienwachstum um mehr als das Doppelte übertroffen wird.

Die Combined Ratio im Jahr 2012 wird trotz der starken Belastung aus Unwetterereignissen bei dem ausgezeichneten Wert von rund 97 Prozent liegen.

Die Dividendenpolitik des Konzerns bleibt unverändert.

[1] Die Geschäftszahlen basieren auf vorläufigen Angaben und sind unkonsolidiert sowie ungeprüft. Alle Angaben auf Euro-Basis.

