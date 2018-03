Stronach/Lugar: Schaumayer war große Frau der heimischen Politik und Wirtschaft

Wien (OTS) - "Sie war eine große Frau der heimischen Politik und Wirtschaft. Mit Maria Schaumayer hat Österreich eine herausragende Persönlichkeit und eine Vorkämpferin für Frauen verloren", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Österreichs Wirtschaft hatte in Schaumayer eine energische Fürsprecherin für einen Platz in der Europäischen Union", erinnert Lugar. Als Präsidentin der Österreichischen Nationalbank und als Regierungsbeauftragte für die Zwangsarbeiterentschädigung habe sie sich enorme Verdienste, großen Respekt und einen Ehrenplatz in der Geschichte der Österreichischen Politik erworben, so Lugar.

