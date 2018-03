Afrika Cup - Alle Spiele im Liveticker

Wien (OTS) - Nur elf Monate nach dem grandiosen Überraschungs-Triumph von Sambia im hochdramatischen Elferschießen gegen die Elfenbeinküste wird derzeit (19. Jänner bis 10. Februar) in Südafrika bereits zum 29. Mal die beste Nationalmannschaft Afrikas gekürt.

Der African Cup of Nations war immer schon mehr als nur Fußball. Denn auf kaum einen anderen Kontinent wird der Fußball so intensiv gelebt und geliebt wie in Afrika. Schon seit 1957 und damit drei Jahre vor der ersten offiziellen Europameisterschaft wird das vom afrikanischen Fußballverband CAF organisierte Turnier ausgetragen.

Damals diente der Afrika Cup neben dem sportlichen Wettkampf auch zur Einigung und Stärkung des Selbstbewusstsein eines von den Kolonialmächten nach Unabhängigkeit strebenden Kontinents. Auch heute ist der Afrika Cup immer noch mehr als Fußball. Doch seitdem Stars wie George Weah, Jay-Jay Okocha, Samuel Eto'o und Didier Drogba als Vereinsspieler in Europa Furore machen, entdeckte auch die breite Öffentlichkeit den sportlichen Wert dieser Endrunde.

Auf weltfussball.at verpassen die Fans dieses Fußballspektakels keine Sekunde. Zu jedem Spiel bietet unser Fußballportal einen umfassenden Liveticker samt allen Spieldetails. Afrika-Experte Nick Neururer, der exklusiv für weltfussball.at die Gruppenphase des Afrika Cups tippte, sieht die Elfenbeinküste als den großen Favoriten auf den Turniersieg: "Spätestens nach dem Auftritt in Linz sollte man auch in Österreich die Stärke dieser Mannschaft kennen. Sie sind mit absoluten Topspielern besetzt und haben mit Sabri Lamouchi auch einen Teamchef, der die Elf gut im Griff hat. Zuvor galt die Auswahl als untrainierbar. Nach der Champions League sollte es für Didier Drogba jetzt endlich auch mit der Trophäe für den Afrika Cup klappen."

Zusätzlich zum Liveticker kann im umfassenden weltfussball-Archiv auf die gesammelten Ergebnisse in den bisherigen 28 Turnieren zugegriffen werden. Seit der Endrunde 1992 in Senegal bietet weltfussball.at zu allen Spielen alle Matchdetails wie Aufstellungen, Karten und Torschützen.

