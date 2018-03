EANS-News: Identive Group Inc. / Identive stellt bahnbrechende Neuheit bei Machine to Machine - M2M Anwendungen vor

Santa Ana und Ismaning, 23. Januar 2013 (euro adhoc) - Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute GameChangeR™ vorgestellt, ein innovatives Development Kit, das die schnelle Entwicklung und Integration von kontaktloser RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) in Computer- und Videospiele ermöglicht, ohne spezielle Kenntnisse der RFID-Technologie vorauszusetzen. Mittels RFID können pysische Objekte mit einer virtuellen Umgebung interagieren und so eine reichhaltige Benutzererfahrung schaffen.

"Immer öfter gibt es den Wunsch, eine Interaktion zwischen dem realen Umfeld und einer virtuellen Welt herzustellen. Im Bereich Gaming bedeutet dies eine wachsende Nachfrage nach M2M Lösungen, mit Hilfe derer ein Gegenstand, z.B. eine Spielfigur, Informationen über sich selbst an eine Software Anwendung, wie z.B. ein Computer- oder Videospiel, kommuniziert. Dieser Datenaustausch bestimmt zum einen, wie die eingesetzte Figur im Spiel verwendet wird, zum anderen können die Eigenschaften der Spielfigur verändert werden, indem neue Daten auf ihr gespeichert werden", erklärt Dr. Manfred Müller, COO Identification Products von Identive Group. "Das GameChangeR Development Kit bündelt die Expertise von Identive in einem Paket, mit dem Anwendungsentwickler RFID auf einfache Art und Weise in ihre Spiele einbringen können, in dem Spielfiguren mit der Fähigkeit zu sofortiger, kontaktloser Kommunikation und Speicherplatz ausgestattet werden."

Michael Ganzera, Vice President Marketing bei Identive, fügt hinzu: "Unser neues RFID Development Kit ist tatsächlich eine bahnbrechende Neuheit für Entwickler, weil sie damit sofort dynamische und interaktive Spielerlebnisse kreieren können, ohne dafür schon Erfahrung mit RFID gemacht haben zu müssen. Die Fähigkeit mit unseren Produkten genau die Anforderungen des Marktes zu erfüllen schöpfen wir aus unserer Positionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich RFID, von Transpondern und Etiketten über Leser bis hin zu kompletten Lösungen."

Das GameChangR RFID Solutions Development Kit kommt wird mit einem speziell konfigurierten Leser, drei GameChangeR Tags und einem USB - UART Umsetzer geliefert. Der 13.56MHz, ISO14443A Leser bietet eine einfach zu verwendende Programmierschnittstelle (API), mit der Entwickler in geschützter Weise mit den GameChangeR RFID Tags interagieren können, auch ohne schon Kenntnisse in der RFID-Technologie zu besitzen. Sowohl der Leser als auch die vorprogrammierten Tags sind so konfiguriert, dass Sie nur miteinander kommunizieren, sodass der Inhalt der Tags und die Benutzererfahrung im Spiel in einem gegebenen Umfeld geschützt sind. Das GameChangeR Development Kit kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt im Februar.

Über Identive

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

