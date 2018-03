Warmduscher oder Fitnessduscher: Unter dem Wasserstrahl zeigt sich der Menschentyp - ob an Land oder über dem Meer

Beim Duschen hat jeder seine Gewohnheiten und Vorlieben. Der Psychologe Professor Alfred Gebert von der Hochschule Münster hat diese untersucht. Seine Studien zeigen, dass es vier verschiedene Duschtypen gibt. Intensiv mit dem Thema befasst haben sich auch die Planer von Celebrity Cruises, welche auf einem Kreuzfahrtschiff die erste frei über dem Meer schwebende Dusche konzipierten. Das Ergebnis berücksichtigt ein Grundbedürfnis aller Duschtypen: die Privatsphäre.

Jede fünfte Frau und nur jeder achte Mann ist Warmduscher, stellte Gebert fest. Der typische Warmduscher nimmt sich viel Zeit für die Körperpflege und genießt sie, um dem Alltag zu entfliehen. Angenehmes Licht, Kerzen und je nach Stimmung auch Musik sorgen für sein Wohlbefinden. Die Zeit unter dem Wasserstrahl zieht er genussvoll in die Länge.

Jeder Dritte ist ein Pflegeduscher - unter dem abwechselnd kalten und warmen Wasserstrahl. Um die gesundheitsfördernde Wirkung zu steigern, werden mit Naturborsten-Bürsten Verspannungen weggeschrubbt. Er wiederholt seinen morgendlichen Kältekick, um Immunsystem und Durchblutung zu fördern. Müdigkeit und schlechte Laune werden einfach weggeduscht.

Zu den Schnellduschern gehört jeder vierte Mann und jede siebte Frau. Alles muss fix gehen, deswegen werden unter der Dusche auch Haare gewaschen und Zähne geputzt - ein paar Minuten morgens reichen. Mit Wellness hat er nichts am Hut. Er will möglichst flott duschen, um temporeich an die Arbeit zu gehen.

Jeder Dritte ist gemäß Gebert ein Fitnessduscher, der Natürlichkeit und Frische bevorzugt. Dieser Typ liebt Sport und kommt oft ins Schwitzen. Der häufige Sprung unter den Strahl ist pure Erholung und Genuss, zum Beispiel nach dem morgendlichen Joggen. Mit warmem Wasser löst er Verspannungen und verhindert Muskelkater.

Privatsphäre wichtig - technische Innovation von Celebrity Cruises

Egal welcher Typ - wichtig ist allen Menschen, so Gebert, ihre Privatsphäre. Das berücksichtigt auch der Kreuzfahrt-Anbieter Celebrity Cruises. An die Außenwand auf Deck 14 ihres jüngsten Schiffs Celebrity Reflection hat die Reederei eine vollkommen verglaste Dusche gebaut. Diese vermittelt das Gefühl, beim Duschen über dem Meer zu schweben. Dennoch ist sie von außen nicht einsehbar. Eine neue Technologie stellt die Glaswände per Knopfdruck von durchsichtig auf lichtdurchlässig. In der Automatik-Einstellung sorgt ein Sensor dafür, dass beim Betreten die Verglasung direkt in den Modus lichtdurchlässig wechselt.

Ob die Gestaltung des Badezimmers Einfluss auf den Duschtyp und seine Gewohnheiten hat, ist nicht erforscht. Dass der laut Gesellschaft für Konsumforschung im Durchschnitt sechs Minuten duschende Deutsche mit rundum Aussicht auf Meer und Hafen länger unter dem Wasserstrahl bleibt, ist daher eine Vermutung.

Über Celebrity Cruises:

Das typische "X" von Celebrity Cruises ist das Symbol der mehrfach ausgezeichneten Premium-Marke, die Reisenden eine moderne und elegante Umgebung sowie höchsten Service, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an Bord und preisgekrönte Küche bietet. Zu den weltweiten Destinationen zählen unter anderem Alaska, Australien und Neuseeland, Kanada, Europa und Die Flotte von Celebrity Cruises, einer der am schnellsten wachsenden Kreuzfahrtmarken, besteht aus elf Schiffen. Die fünf Schiffe der Solstice-Klasse wurden auf der Meyer Werft in Papenburg, Deutschland, gefertigt. Celebrity Cruises gehört wie vier weitere Marken zum globalen Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE, OSE: RCL).

