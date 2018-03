Leitner/Schmied: Niederösterreich muss Bildungsmusterland werden

Konstruktive Diskussionen beim Bildungsempfang zur Zukunft der Bildung

St. Pölten (OTS) - "Mit der Einführung der Neuen Mittelschule ist ein erster wichtiger Schritt im Bildungsbereich gelungen. Nun geht es darum, auf Reformkurs zu bleiben. Unser Ziel ist klar: Wir möchten aus Niederösterreich ein Bildungsmusterland machen", erklärt Landeshauptmann-Stv. Dr. Sepp Leitner im Rahmen des Bildungsempfanges gestern Abend in der Fachhochschule St. Pölten: "Doch während der Bund kräftig in Niederösterreich investiert, spart die ÖVP-Mehrheit im Land ausgerechnet in diesem wichtigen Bereich. Die notwendige Investitionsoffensive kann leicht aus der Rückführung der riskant veranlagten Wohnbaugelder finanziert werden. Nur mit zusätzlichem Geld kann Niederösterreich tatsächlich ein Bildungsmusterland werden."

Bundesministerin Dr. Claudia Schmied unterstreicht: "Die Neue Mittelschule ist heute ein Erfolgsmodell. Die Bildungsoffensive von Dr. Sepp Leitner in Niederösterreich steht für erstklassige Bildung. Jetzt treten wir ein für den Ausbau der ganztägigen Schulangebote im Interesse der SchülerInnen und vor allem auch für die berufstätigen Eltern."

Die Bildung unserer Kinder sei nicht nur für ihre Zukunft entscheidend, sie sei auch wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes und damit für sichere Arbeitsplätze, so Leitner: "Weil sich gute Bildung für alle rechnet, möchten wir das nötige Geld investieren. Jeder Familie soll eine Ganztagsschule in Wohnortnähe zur Verfügung stehen. Eine Schule, in der unsere Kinder mit zeitgemäßen Methoden und adäquater Ausstattung unterrichtet werden. Unsere LehrerInnen leisten hervorragende Arbeit. Es liegt nun an der Politik, dieses Engagement auch in einem optimalen Umfeld zu ermöglichen."

Zentrale Punkte für die SPÖ NÖ im Bildungsbereich sind neben dem Ausbau der Ganztagsschule und der Gemeinsamen Schule für alle Zehn-bis 14-Jährigen auch die Investitionsoffensive für den Schulausbau und die Schaffung von Laptopklassen, um zeitgemäße Unterrichtsmittel in unseren Schulen anzubieten.

Zum Bildungsempfang kamen rund 200 Interessierte, durch den Abend führte die Landesbildungsvorsitzende der SPÖ NÖ, Landesschulrats-Vizepräsidentin Beate Raabe-Schasching.

