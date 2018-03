Renate Anderl Kandidatin als FSG-ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende

Wechsel an der Spitze bei der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen

Wien (OTS/FSG) - Nachdem die FSG-ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende, Elisabeth Vondrasek, bei der nächsten FSG-ÖGB-Bundesfrauenkonferenz nicht mehr kandidieren wird, hat der FSG-ÖGB-Bundesfrauenvorstand die Weichen für ihre Nachfolgerin gestellt.

Renate Anderl, PRO-GE-Bundesfrauenvorsitzende, wurde vom FSG-ÖGB-Bundesfrauenvorstand einstimmig zur Kandidatin als FSG-ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende gewählt.

In ihrem ersten Statement bedankte sie sich für den hohen Vertrauensvorschuss, den sie dazu nutzen wird, Frauenanliegen voranzutreiben.

"In einer Zeit, in der von konservativer Seite versucht wird, Frauen an den Herd zurückzudrängen, brauchen wir wieder sozialdemokratische Politik, um gegenzusteuern", so Anderl. "Gemeinsam mit den FSG-Frauen aller Gewerkschaften will ich zeitgemäße Frauenpolitik betreiben, um Frauen ihren gleichberechtigten Platz in Arbeitswelt und Gesellschaft zu schaffen", lädt Renate Anderl alle Genossinnen ein, sich gemeinsam mit ihr zu engagieren.

Die FSG-ÖGB-Bundesfrauenkonferenz findet am 10. April 2013 im ÖGB-Haus Catamaran statt.

