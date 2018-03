AVISO MORGEN Film und Diskussion zum Thema Tracht an der BOKU

Die ÖH BOKU zeigt "Stoff der Heimat" und bietet danach eine kritische Diskussion mit hochkarätigem Podium.

Wien (OTS) - Aufgrund zahlreicher Diskussionen über einen Meinungsartikel im ÖH_Magazin der ÖH BOKU über das Thema Tracht zeigt die ÖH BOKU den Film "Stoff der Heimat" und bietet danach Platz für kritische Diskussion.

Am Podium diskutieren: Gesine (Gexi) Tostmann (Gesellschafterin Tostmann Trachten), Othmar Schmiderer (Regisseur des Films), Elsbeth Wallnöfer (Autorin), Elisabeth Freiß (Professorin an der Akademie der bildenden Künste, Expertin für Textilien und Trachten), Elisabeth Frottier (Professorin an der Universität für angewandte Kunst Wien) und Miguel Herz-Kestranek (Schauspieler, Autor, Botschafter der Tracht")

Die ÖH BOKU freut sich auf einen diskussionsreichen Abend, der sicherlich ideal auf den BOKUball (Freitag, 25. Jänner, Hofburg) einstimmen wird.

Stoff der Heimat - Film und Diskussion zum Thema "Tracht"



Datum: 24.1.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

BOKU, Hörsaal GH01 - Guttenberghaus

Feistmantelstraße 4, 1180 Wien



Url: https://www.facebook.com/events/398891286865820/



