Fast jeder fünfte Zugriff erfolgt mobil - news aktuell baut Reichweite im Web und bei Apps aus

Die dpa-Tochter news aktuell hat die Reichweite ihres Verbreitungsnetzwerkes 2012 stark ausgebaut und erzielte dabei ein Rekordergebnis - insbesondere auch bei der mobilen Nutzung. Im Schnitt verzeichnete Presseportal.de im vergangenen Jahr rund 3,2 Mio. Visits pro Monat (IVW-geprüft). Das entspricht einer Steigerung von knapp einem Viertel zum Vorjahr. Fast jeder fünfte Zugriff erfolgte per Smartphone oder Tablet. Mehr als 100.000 Journalisten, Blogger und Kommunikationsfachleute nutzen mittlerweile die Apps der dpa-Tochter, um Unternehmensinformationen abzurufen.

"Der Bedarf an Unternehmensinformationen ist nach unseren Beobachtungen weiter stark gestiegen", so news aktuell-Geschäftsführer Frank Stadthoewer. "Das gilt sowohl für unser Presseportal, wo wir die Meldungen, Bilder und Videos unserer Kunden in Newsrooms bereitstellen, aber auch für unsere mobilen Angebote. Fast jeder fünfte Zugriff erfolgt mittlerweile via Smartphone oder Tablet. 2011 lag die Quote lediglich bei sechs Prozent. Diese Entwicklung werden wir weiter intensiv vorantreiben."

Unternehmen, Organisationen und staatliche Stellen vertrauen bei der Bereitstellung ihrer Informationen auf die Expertise der dpa-Tochter. Im vergangenen Jahr hat news aktuell so viel Mitteilungen, Bilder und Multimedia-Material versendet wie noch nie zuvor. "Unser Verbreitungsnetzwerk OTS bereitet Unternehmensinformationen optimal auf und macht sie bestens zugänglich - und zwar über eigene Versandkanäle und Kontakte hinaus", erläutert Geschäftsführer Frank Stadthoewer die Philosophie von news aktuell. "Unser Ziel ist es, die Kommunikation unserer Kunden wirksam, einfach und professionell zu machen. Und die steigende Zahl unserer Kunden bestätigt diese Strategie."

Mit mittlerweile durchschnittlich 3,2 Mio. Visits pro Monat liegt Presseportal.de in etwa gleichauf mit dem Finanzportal www.wallstreet-online.de oder der Tageszeitung www.bz-berlin.de. Presseportal.de bietet tausende Newsrooms von Unternehmen, Organisationen und staatlichen Stellen. In den Newsrooms finden sich Mitteilungen, Bilder und Videos sowie Verlinkungen zu sozialen Netzwerken, Apps, RSS-Feeds und anderen weiter führenden Informationen. Täglich veröffentlicht die dpa-Tochter rund 500 Mitteilungen. Alle Inhalte können mit einem einzigen Klick bei Twitter, Facebook und anderen Netzwerken geteilt werden.

Sowohl bei der mobilen Nutzung, als auch bei seinen Apps verzeichnet news aktuell ein bemerkenswertes Wachstum. Die iPhone-App für Presseportal.de zählt mittlerweile gut 80.000 aktive Nutzer und gehört regelmäßig zu den Top-30 der meistgeladenen Nachrichten-Apps in Deutschland. Auch eine erst kürzlich gestartete App für Android hat sich bereits am Markt etabliert und wird von mehr als 20.000 Journalisten, Bloggern und Kommunikationsfachleuten eingesetzt.

Zusätzlich hat news aktuell sein Partnernetzwerk im vergangenen Jahr deutlich erweitert. Mehr als 300 weitere Websites stellen die Pressemitteilungen der news aktuell-Kunden themenbezogen bereit. Auch etabliert sich Twitter mehr und mehr als gängiger Informationskanal. Knapp 20.000 Follower zählen die Accounts der dpa-Tochter mittlerweile.

Das Presseportal von news aktuell: www.presseportal.de Presseportal.de im mobilen Web: http://mobil.presseportal.de iPhone-App für Presseportal.de: http://ots.de/presseportal_app Android-App für Presseportal.de: http://na.cc/app_android Twitter-Accounts von Presseportal.de: http://www.presseportal.de/feeds Über news aktuell:

news aktuell ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf. Kommunikationsfachleute aus ganz Deutschland setzen auf die innovativen Lösungen der dpa-Tochter für Verbreitung, Journalistenadressen, Monitoring, Multimedia und Finanzkommunikation.

Unternehmen, Organisationen, PR-Agenturen und staatliche Stellen nutzen die Verbreitungsdienste von news aktuell, um Medien und Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen. Mit Services für Pressemitteilungen, Bilder, Töne und Videos rund um die Kernmarke OTS (Originaltextservice) unterstützt die dpa-Tochter ihre Kunden bei ihren vielfältigen Kommunikationsaufgaben (www.newsaktuell.de/OTS). Eine exklusive Partnerschaft mit PR Newswire (www.prnewswire.com) garantiert die effektive Verbreitung von Presseinformationen in Europa und der Welt. Alle Inhalte, die news aktuell im Namen seiner Kunden veröffentlicht, finden sich auf der reichweitenstarken Recherche-Plattform www.presseportal.de. (IVW: gut drei Millionen Besuche pro Monat)

Darüber hinaus bietet news aktuell die PR-Software epic relations an (www.newsaktuell.de/epicrelations). Mit mehr als 700.000 tagesaktuell gepflegten Redaktionskontakten aus Deutschland und der Welt ist die Anwendung ein wichtiges Werkzeug für die Pressearbeit von Unternehmen und Agenturen. Experten für Social Media Monitoring vertrauen dem na media sonar von news aktuell (www.newsaktuell.de/monitoring). Das Webmonitoring-Tool durchsucht Nachrichtenseiten, Blogs, Bewertungsportale und Social Media und liefert detaillierte Analysen.

Auch für alle Fragen rund um die Produktion von multimedialen Inhalten bietet news aktuell effektive Lösungen an. Die dpa-Tochter realisiert für ihre Kunden PR-Videos, Live-Streamings, SmartSites und vieles mehr. Mit dem Eventbild-Service (www.eventbildservice.de) stellt news aktuell die fotografische Begleitung von Pressekonferenzen, Produktpräsentationen oder festlichen Abendveranstaltungen sicher. Außerdem bietet die dpa-Tochter mit euro adhoc (www.euroadhoc.de) einen erfolgreichen Service für Finanzkommunikation und Investor Relations an.

