Montag: Talk im BIZ: "Parkraumbewirtschaftung und Verkehr in Wien"

Wien (OTS/SPW) - Am Montag, dem 28. Jänner 2012 lädt die Wiener SPÖ-Bildung um 19 Uhr zum "Talk im BIZ". "Im Rahmen dieses neuen Veranstaltungsformats greift die Wiener SPÖ-Bildung die Themen auf, die die Wienerinnen und Wiener bewegen. Wichtig ist uns dabei die intensive und offene Diskussion mit ExpertInnen sowie das gemeinsame Finden von Lösungsansätzen!", informierte dazu der Wiener SPÖ-Bildungssekretär Mag. Marcus Schober. "Der Talk im BIZ wird ab sofort monatlich stattfinden, und wir laden alle Interessierten herzlich zu uns ins Bildungszentrum ein!", so Schober.****

Thema des kommenden "Talk im BIZ" am 28. Jänner ist:

Parkraumbewirtschaftung und Verkehr in Wien". Am Podium: Gemeinderat Dipl. Ing. Rudi Schicker (Klubobmann der Wiener SPÖ), Dr. Ilse Pfeffer (Bezirksvorsteherin von Hernals), Mag.a Ursula Zechner (Leiterin der Sektion Verkehr im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) sowie Dipl. Ing. Dr. Werner Rosinak (Verkehrsplaner). Die Moderation übernimmt Gemeinderat Ernst Woller, Vorsitzender der Wiener SPÖ-Bildung.

Im Februar wird der "Talk im BIZ" zum Thema "Olympiabewerbung von Wien. Chancen und Risiken" stattfinden.

"Talk im BIZ": "Parkraumbewirtschaftung und Verkehr in Wien"

Zeit: Montag, 28. Jänner 2013, 19 Uhr

Ort: 2., SPÖ Wiener Bildung, Praterstraße 25

