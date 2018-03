Ö1-Reihe "Saldo" feierte zehnjähriges Bestehen

Wien (OTS) - Gestern Abend, Dienstag, 22. Jänner 2013, luden ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon und Ö1-Programmchefin Bettina Roither zu einem Geburtstagsfest ins Wiener Funkhaus: Das Jubiläum "Zehn Jahre Saldo" wurde mit rund 120 Gästen gefeiert.

Vor zehn Jahren, im Jänner 2003, ging die erste Ausgabe der Ö1-Reihe "Saldo" on Air, vergangenen Dezember gab es die 500. Sendung. Die Gestalter/innen stellen heute dieselben Ansprüche wie damals: die komplexen Wirtschaftsthemen für die Hörer/innen verständlich darstellen, Hintergründe erklären, differenzieren statt Schwarz-Weiß-Malen, zukünftige Entwicklungen aufzeigen, interessante Persönlichkeiten vorstellen, den (Angst-)Mythos Wirtschaft entzaubern.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Entwicklungen in der Welt und in Europa - Stichworte EURO-Krise, Situation in Griechenland - wird Wirtschaftsberichterstattung immer wichtiger: Hier sind besonders öffentlich-rechtliche Sender wie der ORF gefordert, mit fundiert recherchierter, unabhängiger und äquidistanter Berichterstattung dem Publikum verlässliche Orientierung zu liefern. In diesem Sinne ist 'Saldo' ein exemplarisches Beispiel öffentlich-rechtlichen Rundfunks schlechthin: kompetent, aktuell, und immer mit dem Anspruch, den Hörerinnen und Hörern den größten Nutzen zu bringen. Ich gratuliere 'Saldo' zu seinen ersten zehn erfolgreichen Jahren und bedanke mich bei den Gestalterinnen und Gestaltern, die 'Saldo' in diesen zehn Jahren zu einem öffentlich-rechtlichen Markenzeichen des ORF gemacht haben."

ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon über seine damalige Intention:

"Die Grundidee von Saldo war es, die Wirtschaftskompetenz von Ö1 weiter zu verstärken und in jeder Sendung monothematisch ein besonderes Thema zu vertiefen und umfassend zu erläutern, um so einen hohen Nutzwert für interessierte Hörerinnen und Hörer zu bieten. Zehn Jahre später kann ich nur sagen: mittlerweile mehr als 100.000 Hörer/innen und zahlreiche Preise zeigen, dass das Konzept bis heute richtungsweisend ist." ORF-Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter führt weiter aus: "Mehr als 100.000 Zuhörer/innen können nicht irren. Das Wirtschaftsmagazin 'Saldo' der ORF-Radioinformation ist quotenmäßig und qualitativ eine der Topsendungen auf Ö1. Exklusivberichterstattung, aktuelle Reportagen, Interviews und Analysen aus allen Bereichen der Wirtschaft, aus aller Welt, das leisten die Kolleg/innen des Wirtschaftsressorts jede Woche. Ziel ist es, dem Publikum das komplexe, spannende und manchmal irritierende Thema Wirtschaft mit jeder Sendung verständlicher, anschaulicher und begreifbarer zu machen."

Unter den mehr als 120 Gästen waren Ö1-Programmchefin Bettina Roither, Jaan Albrecht (CEO Austrian), Hannes Androsch, Bundesministerin Doris Bures, Willibald Cernko (CEO Unicredit Bank Austria), Rudolf Kaske (Vorsitzender Vida), Christian Kern (Vorstandsvorsitzender ÖBB), ORF-Publikumsratsvorsitzender Hans Preinfalk, Claus Raidl (Präsident des Generalrats der Öst. Nationalbank), Karl Stoss (GD Casinos Austria AG), Gertrude Tumpel-Gugerell (frühere Direktorin der EZB), um nur einige zu nennen. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Gitarrenduo "Zweierleier".

