EANS-Adhoc: Valora Holding AG / Valora Services: Verkauf der Warengrosshandelsaktivitäten für Drittkunden an Lekkerland Schweiz AG

23.01.2013

Valora Services: Verkauf der Warengrosshandelsaktivitäten für Drittkunden an Lekkerland Schweiz AG

Die zur Division Valora Services gehörende Geschäftseinheit Sales & Services Switzerland (Warengrosshandel) erbrachte bis anhin klassische Vertriebsleistungen für Drittkunden und belieferte rund 650 Verkaufsstellen mit Tabak sowie Food-, Getränke- und Non-Food Artikeln. Der Warengrosshandel erzielte im Geschäftsjahr 2012, zur Hauptsache mit Tabak, rund CHF 100 Millionen Umsatz.

Der Entscheid zum Rückzug aus dem Warengrosshandel erfolgt wie im Dezember 2012 angekündigt und verstärkt damit den Fokus der Division Valora Services auf ihren strategischen Bereich Pressegrosshandel.

Die Übernahme von Mitarbeitenden sowie von laufenden Verträgen wurde von Lekkerland zugesichert. Bezüglich Verkaufspreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Vorbehaltlich der Zustimmung der schweizerischen Wettbewerbskommission, sind die Partner Valora und Lekkerland zuversichtlich, die Transaktion bis zum 2. Quartal 2013 abschliessen zu können.

Die Valora Holding AG wird am 26. März 2013 über die definitiven Jahresergebnisse 2012 und die weitere strategische Unternehmensentwicklung informieren.

Valora

- Valora ist ein europaweit agierendes und unabhängiges Handelsunternehmen im Konsumgüterbereich (www.valora.com).

- Valora ist in drei Geschäftsfeldern aktiv, die ausnahmslos im Bereich der Versorgung von Konsumentenmärkten mit hohen Absatzpotenzialen angesiedelt sind. Der Fokus liegt klar auf europäischen Märkten, die sich im Laufe der Jahre mit dem Lebensstil moderner, mobiler Generationen entwickelt haben.

- Division Retail

Marktführer im klein- und kleinstflächigen Convenience-Handel, an Hochfrequenzlagen, mit standardisierten Formaten

- Division Services

Marktführer im Vertrieb von Presseerzeugnissen an Eigenstellen und Handelspartner und Grosshandelsaktivitäten (Presse und Waren)

- Division Trade

Exklusiver Vertreter von Food- und Non Food-Markenartikel an den Einzelhandel

Lekkerland

Die Lekkerland (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der Lekkerland Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Brunegg beliefert und betreut über 1'000 Tankstellen, Bahnhofshops und Autobahnraststätten sowie weitere Convenience-Läden. Das Sortiment umfasst Tabakwaren, Süsswaren, Lebensmittel, Getränke, Tiefkühlkost, Frische, Ultra-Frische-, Non-Food und electronic value (e-va) Produkte.

