SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS Gruppe setzt Verschlankung der Organisation fort

Wels (OTS) - Nach erfolgreicher Implementierung der ersten Etappe eines umfangreichen Restrukturierungsprogrammes im Herbst 2012 wird jetzt die Stufe 2 umgesetzt.

"Wir reagieren damit auf veränderte Marktbedingungen konform zu unserer strategischen Ausrichtung", erklärt Rolf Frischknecht, Vorstand der SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS Gruppe. Denn, so Frischknecht, zum einen gelte es, veränderte Umfeldbedingungen in der Branche - wie beispielsweise die hohe Winter-Volatilität oder die Verschiebung zum Online-Shopping - mit entsprechender Flexibilität ausbalancieren zu können. Zum anderen sei im Sporthandel, wie in anderen Luxussegmenten auch, eine gewisse Konsumzurückhaltung spürbar.

"Der Sportartikeleinzelhandel unterliegt einem extrem dynamischen Marktumfeld. Das Restrukturierungsprogramm dient der weiteren Optimierung unserer Prozesse und der nötigen Re-Dimensionierung der Organisation", ergänzt Chief Restructuring Officer, Ewald Halbedl. Nach den bereits erfolgten Restrukturierungen im Herbst 2012 verschlankt sich das Unternehmen weiter in einer Größenordnung von 250 MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen und Hierarchiestufen, dies entspricht rd. 11 Prozent von insgesamt 2.200 MitarbeiterInnen. Parallel dazu läuft mit dem Beratungsunternehmen Deloitte ein Partnersuchprozess zur Stärkung der Eigenkapitalbasis.

Neues Category Management, höherer Kundennutzen

"Wir wollen nicht nur weiter österreichischer Marktführer bleiben, sondern auch in der wirtschaftlichen Performance die Besten. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Engagements. Deswegen orientieren wir unsere Sortimentspolitik über ein neues Category Management, das unsere Leistung zum Kunden noch deutlich verbessern wird", so Mike Weccardt, Geschäftsführer Einkauf, Marketing und Vertrieb. Die mittelbaren Effekte: profitables Umsatzwachstum, kürzere Saison- und Produktzyklen, dank derer die Kundenbedürfnisse noch direkter und innovativer erfüllt werden können.

Die SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS Gruppe ist ein österreichisches Unternehmen mit aktuell 58 Filialen in Österreich und Deutschland. Im Geschäftsjahr 2011/12 wurde ein Umsatz von 389 MioEUR erzielt. Mit einem Marktanteil von 25 Prozent ist die Gruppe Marktführer unter Österreichs Sportartikeleinzelhändlern.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:

SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH

Unternehmenskommunikation

Frau Gisela HUEMER

Telefon: +43 664 84 74 756

E-Mail: gisela.huemer @ eybl-experts.com