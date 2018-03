Maggie Entenfellner präsentiert "Zurück zur Natur" - neu ab 27. Jänner in ORF 2

Die schönsten Seiten des Landlebens

Wien (OTS) - Leben im Einklang mit der Natur - Maggie Entenfellner besucht in ihrer neuen Sendung "Zurück zur Natur" ab 27. Jänner 2013 jeweils Sonntag um 17.05 Uhr in ORF 2 österreichische Regionen und zeigt die schönsten Seiten des Landlebens. Sie sucht erfolgreiche Meisterbetriebe auf, wo altes Wissen die Basis für ein heutiges, modernes und nachhaltiges Leben ist. Sie begleitet Menschen, die ihren Traum vom natürlichen Wohnen leben. Sie gastiert in Österreichs schönsten Bauernhöfen und ist Teil des Lebens am Land. Sie kocht, pflanzt, pflegt, hegt, packt an - und präsentiert dabei die regionale und saisonale Vielfalt der Gärten und Wälder. Und sie erzählt die Geschichten der Pflanzen, Tiere und Menschen in der jeweiligen Region - und zwar einen ganzen Tag lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Maggie Entenfellner: "Für mich ist der Trend zum ökologischen Denken keine Modeerscheinung, sondern ein Grundbedürfnis von uns allen. Das Leben in und mit der Natur ist für mich lebenswerter, und ich denke, dass dieses Bewusstsein einfach tief in unseren Herzen drin ist. Bei 'Zurück zur Natur' begleiten wir Menschen einen Tag lang, die ihr Leben im Einklang mit der Natur führen und die uns eine Alternative zeigen, wie es auch gehen kann. Und was auf den ersten Blick wie eine Entbehrung wirkt, das kann sich auf den zweiten Blick auch als großes Privileg herausstellen."

ORF-Sendungsverantwortliche Ines Schwandner: "Maggie Entenfellner besucht Menschen, für die es selbstverständlich ist, im Einklang mit der Natur zu leben und Traditionen und altes Handwerk zu pflegen. Ich bin mir sicher, dass jeder Zuschauer etwas aus diesen - teils sehr abgelegenen - Regionen des Landes für seinen persönlichen Alltag mitnehmen kann. Sei es ein Kochrezept, die Verwendung von wilden Kräutern, die liebevolle Dekoration der eigenen vier Wände usw. Wir zeigen den Ursprung der sogenannten Bioprodukte und die Menschen, die dahinterstehen."

"Zurück zur Natur" - erste Ausgabe am Sonntag, dem 27. Jänner, um 17.05 Uhr in ORF 2

In der ersten Folge besucht Maggie Entenfellner das Villgratental in Osttirol und verbringt einen Tag bei Familie Leiter auf ihrem Wurzerhof mit der historischen Mühle und dem Tischlereimuseum. Das Füttern der Mangalizaschweine, der Hochlandrinder und Haflinger, das Zubereiten von Original Schlipfkrapfen sowie gesundem Kräutersalz steht ebenso auf dem Programm wie der Besuch bei einem der letzten Bürstenmacher Österreichs in seinem Ein-Mann-Betrieb und beim Schafbauern Schett, der seine vielfältigen Schafsprodukte präsentiert.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at