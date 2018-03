Media Markt und Saturn als prominente Neuzugänge bei der Plattform für ein modernes Urheberrecht

Media Markt und Saturn Österreich- GF Kretzschmar fordert sachliche Diskussion des Themas ein

Wien (OTS) - Die Plattform für ein modernes Urheberrecht bekommt mit Media Markt und Saturn prominenten Zuwachs. Media Markt und Saturn als führende Unternehmen der Elektro- und Elektronikbranche sehen die geplante Festplattenabgabe als Mehrbelastung und schließen sich daher der Haltung der Branche bzw. der Plattform für ein modernes Urheberrecht an, die damit nun 22 Mitglieder umfasst. Mit 32 Media Märkten und 15 Saturn Häuser sind beide Unternehmen flächendeckend in ganz Österreich vertreten und repräsentieren starke regionale Wirtschaftsstandorte und Arbeitgeber. Insgesamt beschäftigen Media Markt und Saturn in Österreich rund 3.000 Mitarbeiter.

Dipl.-Bw Frank Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung Media Markt und Saturn Österreich, erklärte anlässlich des Beitritts zur Plattform: "Sowohl Media Markt als auch Saturn als Big Player am Elektro- und Elektronikmarkt begrüßen und unterstützen die Aktivitäten der Plattform für ein modernes Urheberrecht. Wir stehen für eine sachliche Diskussion des Themas, daher ist die Mitgliedschaft bzw. das Engagement innerhalb der Plattform ein logischer Schritt für beide Unternehmen. Dadurch hoffen wir auf positive Vorbildwirkung und neue Impulse für die laufende Diskussion." Kretzschmar schätzt, dass ein hoher Anteil der bei Media Markt und Saturn jährlich abgesetzten Produkte von der neuen URA betroffen wären und daher künftig erheblich teurer werden könnten.

Media Markt und Saturn sehen in einer möglichen Handy- und Computersteuer einen massiven Wettbewerbsnachteil für den österreichischen Markt: "Der heimische Elektrohandel, der hochwertigen Kundenservice und ausgesprochen gute Gewährleistung bietet, wird gegenüber dem ausländischen Versandhandel benachteiligt. Dies schadet dem Wettbewerb, der Wirtschaft und natürlich dem Standort Österreich", so Frank Kretzschmar.

