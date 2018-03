Pfizer unterstützt Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen

Pfizer Austria unterstützt seit über 50 Jahren zahlreiche Gesundheits- und Sozialinitiativen. Gesellschaftliche Verantwortung ist für Pfizer eine Selbstverständlichkeit.

Wien (OTS) - Im Jahr 2012 unterstützte Pfizer Austria 14 Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen mit mehr als 55.000 Euro. Durch diesen Beitrag werden Aufklärungsarbeit und therapeutische Unterstützung ermöglicht, wodurch die Organisationen PatientInnen und ihren Angehörigen helfen können.

2012 unterstützte Pfizer zahlreiche Organisationen: Rheumaliga, Rheuma Prävention Kärnten, Rheumalis,Elterngemeinschaft rheumatischer Kinder, Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew, PSO-Austria, Österreichische Hämophilie Gesellschaft, Selbsthilfegruppe Lungenhochdruck, Help 4 You Company, Verein Aha! Angehörige helfen Angehörigen, Alzheimer Austria, Österreichische Wachkoma Gesellschaft, SHG Darmkrebs und die EURAG mit insgesamt 58.980 EUR.

Mag. Claudia Handl, Director Public Affairs Pfizer Austria, dazu:

"Seit vielen Jahren unterstützt Pfizer Austria Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen bei ihrer wertvollen Arbeit. Finanzielle Unterstützung und gegenseitiger Wissensaustausch rund um Erkrankungen zum Wohle der PatentInnen stehen hier im Vordergrund."

Offenheit und Transparenz ein hohes Anliegen

Seit dem 1. April 2009 macht Pfizer alle Unterstützungsleistungen, finanziellen Zuwendungen und Spenden an Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen öffentlich. Diese sind auf der Pfizer Firmen-Website www.pfizer.at unter der Rubrik Patienten/Patientenorganisationen - einzusehen. Die Liste wird halbjährlich auf den neuesten Stand gebracht.

Transparenz im Gesundheitssystem ist besonders wichtig. Deshalb publiziert Pfizer nicht nur die Namen aller Organisationen, sondern auch die Spendenhöhe und Widmung.

Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere Welt

Pfizer erforscht und entwickelt moderne Arzneimittel für alle Lebensphasen von Mensch und Tier. Mit einem der höchsten Forschungsetats der Branche setzt Pfizer, mit Hauptsitz in New York, neue Standards in verschiedenen Therapiegebieten wie beispielsweise Entzündungskrankheiten, Krebs, Schmerz oder bei Impfstoffen. Weltweit arbeiten bei Pfizer rund 100.000 Mitarbeiter daran, Krankheiten zu heilen, zu lindern oder vorzubeugen. Pfizer ist in über 80 Ländern mit Niederlassungen präsent und erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 67,4 Milliarden US-Dollar.

In Österreich gliedert sich das Unternehmen in drei Geschäftsfelder: Rezeptpflichtige Medikamente, rezeptfreie Produkte sowie Tiergesundheit. Das Produktportfolio umfasst innovative Originalpräparate und patentfreie Produkte einschließlich Generika. Pfizer Corporation Austria ist ein wichtiger Partner der medizinischen Forschung und Entwicklung in Österreich. Um mehr über unseren Einsatz zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at.

