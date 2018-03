AVISO: Donnerstag, 18 Uhr, Präsentation Team Stronach in Velden

Velden (OTS/TSFK TF) - Wir erlauben uns hiermit höflichst, die Damen und Herren von Presse, Radio, TV, Foto- und Internetredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:

Präsentation Team Stronach für Kärnten



Team Stronach Präsentation und Arbeitsmeeting in Velden



Titel: "Werte für Kärnten"



mit uA Team Stronach-Spitzenkandidat NRAbg. BGM Gerhard KÖFER, dem

Expertengremium des Teams und den Kandidatinnen und Kandidaten für

die Landtagswahl



Themen:

- Grundsatzrede von Gerhard KÖFER

- Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten

- Vorstellung Expertengremium & Maßnahmenplan für Kärnten



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung per mail

(media.kaernten @ teamstronach.at).



Datum: 24.1.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Casino Velden Casineum

Am Corso 17, 9220 Velden



