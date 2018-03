Wiener Stadthalle: "Speed" begeisterte 57.000 Eislauffans!

Wien (OTS) - Am Sonntag endete das Gastspiel der aktuellen Show von Holiday on Ice. Die energiegeladene Show Speed überzeugte mit herausragendem Eiskunstlauf, und sorgte mit von Geschwindigkeit geprägen Stunts und artistischen Einlagen für Spannung und kurzweilige Unterhaltung. Tourbedingt war die Show heuer eine Woche kürzer in Wien - dennoch sahen 57.000 Besucher die rasante Show in nur 11 Tagen, das sind mehr Besucher pro Vorstellung als im Vorjahr.

Heute zieht der Tourtross von 34 Eislaufkünstlern weiter nach Riesa (Sachsen), aber schon jetzt bereitet sich die Wiener Stadthalle auf das nächstjährige Eis-Spektakel vor.

2014 kommt ICE AGE LIVE! Ein mammutiges Abenteuer in die Wiener Stadthalle

Von 8. bis 19. Jänner 2014 zeigen die Produzenten von Holiday on Ice mit ICE AGE LIVE! cooles Familienprogramm. Die Stars der beliebten Kinofilme, Sid, Manni, Diego und natürlich Scrat, kommen als lebende Figuren, direkt von der Leinwand in die Wiener Stadthalle, zum Greifen nah!

Die brandneue Show erzählt auf typisch lustige Ice Age Art und eine ganz neue Geschichte der vier Helden und ihrer Freunde - eine einzigartige Mischung aus den Original-Filmen, spektakulärer Akrobatik, Eiskunstlauf, Flugszenen und Tanz. Twentieth Century Fox und Stage Entertainment Touring Productions haben für ihre neue Produktion Michael Curry engagiert. Der Weltklasse-Figurendesigner, bekannt für seine wunderbaren Disneys Der König der Löwen Kreationen, erweckt die liebenswerten Charaktere der Ice Age Kino-Blockbuster-Reihe Scrat, Diego, Manni und Sid zum Leben. ICE AGE LIVE! - EIN MAMMUTIGES ABENTEUER wird von den Größten der Live-Entertainment-Branche verantwortet. Als Regisseur konnte Guy Caron, brillanter Kopf hinter Cirque du Soleil Shows wie Ka und Dralion, gewonnen werden - unterstützt von Co-Regisseur und Figurendesigner Michael Curry (Walt Disneys Der König der Löwen, Cirque du Soleil). Idee, Buch Musik und Texte verantworten Ella Louise Allaire und Martin Lord Ferguson (Cirque du Soleil, HOLIDAY ON ICE und APM Music); Dialoge stammen aus der Feder von Michael Berg.

