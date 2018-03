Bezirksmuseum 8: Vortragsabend "Geheimnis der Sherpa"

Wien (OTS) - Der "Österreichische Alpenklub" ist am Donnerstag, 24. Jänner, im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) zu Gast. Die Alpinisten-Gemeinschaft organisiert einen Vortrag mit dem Titel "Das Geheimnis der Sherpa". Beginn ist um 19.00 Uhr. Bei der Zusammenkunft wird ein Film von Gertrude Reinisch vorgeführt. Die Teilnehmer setzen sich im Festsaal des Museums mit den Fragen auseinander, wann und warum das "Volk aus dem Osten" einst in Nepal eingewandert ist und begleiten junge Menschen auf der Suche nach ihren Wurzeln. Der Eintritt ist gratis. Informationen über verschiedenste Veranstaltungen im Bezirksmuseum Josefstadt können beim ehrenamtlich agierenden Museumsteam (Leiterin: Maria Ettl) unter der Rufnummer 403 64 15 (zeitweilig Anrufbeantworter) eingeholt werden. E-Mails an das Museum: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

