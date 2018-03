YES BANK startet Online-Überweisungsplattform YES Remit

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Schnelle und sichere Möglichkeit für die Überweisung von Geldbeträgen aus der GCC-Region, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone nach Indien

Indiens viertgrösste Privatbank, die YES BANK, hat YES Remit ins Leben gerufen, eine Online-Überweisungsplattform für indische Staatsbürger, die in der GCC-Region, dem Vereinigten Königreich und den Ländern der Eurozone leben. Diese Einrichtung ermöglicht es den im Ausland lebenden Indern, Geld auf ein Konto bei der YES BANK oder einer anderen Bank in Indien zu überweisen. Als zusätzlichen Anreiz bietet die YES BANK günstige Wechselkurse an und berechnet bei allen Überweisungen KEINE Überweisungsgebühren. Die Plattform YES Remit soll nach und nach phasenweise auch auf andere geografische Regionen und Währungen ausgeweitet werden.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130121/589071 )

Der Dienst YES Remit wurde in Zusammenarbeit mit TimesofMoney entwickelt.

Schnelle Fakten zu YES Remit

Günstige Wechselkurse

Keine Überweisungsgebühren

Online-Nachverfolgung von Überweisungen

Kundendienst rund um die Uhr

KOSTENLOSE elektronische Geschenkgutscheine bei einer Überweisung mit YES Remit

Jeder kann den bankunabhängigen Dienst nutzen, um Geld nach Indien zu überweisen

In seinem Kommentar zu diesem Angebot erklärte Pralay Mondal, Seniorpräsident, Bankgeschäft für Privat- und Geschäftskunden der Gruppe: "Im Rahmen der Erweiterung des weltweiten indischen Bankgeschäfts (Bankgeschäfte der im Ausland ansässigen Inder) der YES BANK ist uns aufgefallen, dass viele im Ausland lebende Inder Schwierigkeiten bei der Online-Überweisung von Geldbeträgen [http://www.yesbank.in/index.jsp?navigationUrl=%2FYES+Bank+Repository%2Fen%2FBranch+Banking%2FGlobal+Indian+Banking+-+NRI%2FYES+Remit+%E2%80%93+Online+Money+Transfer] nach Hause erlebten. YES Remit soll es den im Ausland ansässigen indischen Staatsbürgern nun möglich machen, ganz einfach von zu Hause oder von ihrem Büro aus Geld nach Indien zu überweisen und dabei von günstigen Wechselkursen zu profitieren und KEINE Überweisungsgebühren zahlen zu müssen. TimesofMoney gehört zu den Pionieren auf diesem Gebiet und mit dieser Zusammenarbeit möchten wir den im Ausland lebenden Indern eine leistungsfähige und unkomplizierte Möglichkeit der Überweisung bieten."

Die YES BANK war die erste Bank, die nach der Deregulierung der Guthabenzinsen durch die Reserve Bank of India Indern mit und ohne Wohnsitz in Indien einen Zinssatz von 7,0 % für ihre Sparkonten [htt p://www.yesbank.in/index.jsp?navigationUrl=%2FYES+Bank+Repository%2Fe n%2FBranch+Banking%2FBranch+Banking+-+Personal%2FSavings+Account ] mit einem Guthaben von mehr als 100.000 Rs bzw. 6 % auf Guthaben von unter 100.000 Rs anbot.

Informationen zur YES BANK

YES BANK, die viertgrösste Bank auf dem privaten Bankensektor in Indien, entstand als Ergebnis des professionellen und unternehmerischen Engagements ihres Gründers Dr. Kapoor und seines leitenden Managementteams bei der Etablierung einer erstklassigen, kunden- und serviceorientierten indischen Privatbank für die geschäftliche Zukunft Indiens.

Die YES BANK entwickelt sich immer stärker zu der indischen Bank für Geschäftsleute , die die Vision verfolgt, sich bis 2015 in Indien als die Bank mit der höchsten Qualität der Welt aufzubauen.

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an: George Koshy, YES BANK Tel.: +91-98-1980-8042 E-Mail: George.koshy @ yesbank.in

