Drehstartmeldung: Das Finstere Tal

Drehstart in Südtirol für den Alpen Western von Andreas Prochaska, nach dem Roman von Thomas Willmann.

Wien (OTS) - 1875.

Ein Hochtal. Der Pfad dorthin wenig mehr als ein halb verwitterter Fußsteig zwischen Felsen. Dass dort so nah unter dem Himmel jemand lebt, ist unten kaum mehr als eine halb vergessene Legende.

Herbst.

Schon liegt der Geruch von Schnee in der Luft.

Ein Fremder reitet auf seinem Pferd, ein schwer beladenes Maultier hinter sich her ziehend, durch die schmale Kluft zwischen den Felswänden in die Hochebene hinein. Auf die geduckt liegenden Höfe zu. Sechs Männer erwarten ihn. Hinter ihnen die wenigen, feindseligen Bewohner des Tals. Der Fremde wird den Winter über im Tal bleiben. Gegen gute Bezahlung.

Greider.

Die sechs Söhne des Brenner Bauern gestatten es ihm. Sie ahnen nicht, dass er ihr furchtbares Geheimnis kennt. Und das ihres Vaters, des Brenner Bauern, der seit Menschengedenken Herr über das finstere Tal ist. Sie ahnen nicht, dass Greider Vergeltung will.

Für alles.

Drehzeit:

21. Jänner bis Anfang März 2013

Anfang Mai bis Ende Mai 2013

Drehorte:

Südtirol, Salzburg und Bayern

Cast:

Sam Riley...............Greider

Tobias Moretti..........Hans Brenner

Paula Beer..............Luzi

Hans-Michael Rehberg....Brennerbauer

Erwin Steinhauer........Pfarrer Breiser

Helmuth A. Häusler ......Hubert Brenner

Martin Leutgeb..........Otto Brenner

Johnann Nikolussi.......Rudolf Brenner

Clemens Schick..........Luis Brenner

Florian Brückner........Edi Brenner

Thomas Schubert.........Lukas

Gerhard Liebmann........Vater von Lukas

u.v.a.

Regie:

Andreas Prochaska

Drehbuch:

Martin Ambrosch, Andreas Prochaska (nach dem Roman von Thomas Willmann)

Kamera:

Thomas Kiennast

Schnitt:

Daniel Prochaska

Szenenbild:

Claus Rudolf Amler

Kostüm:

Natascha Curtius-Noss

Produzenten:

Helmut Grasser

Allegro Filmproduktions GmbH, Wien

Stefan Arndt

X Filme Creative Pool GmbH, Berlin

DAS FINSTERE TAL ist eine Koproduktion von Allegro Film und X Filme, hergestellt mit Unterstützung von Österreichisches Filminstitut, ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens, Filmfonds Wien, Filmstandort Austria, BLS Südtirol Alto Adige, Land Salzburg sowie ZDF, FFF Bayern, DFFF, MBB

und FFA.

