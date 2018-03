Termine am 21. Jänner in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

10.00 Uhr, Pressegespräch "Wiener Tourismusbilanz 2012 und Ausblick auf 2013" mit Vbgmin Brauner, Tourismusdirektor Norbert Kettner und Austrian Airlines Chief Commercial Officer Karsten Benz (Haas Haus, 1., Stephansplatz 12, Onyx Bar) 11.00 Uhr, Überreichung der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für das Jahr 2012 an Helga Bansch, Jens Rassmus und Michael Rohrer des Illustrationspreises an Willy Puchner sowie der Anerkennungsdiplome an Sigrid Eyb- Green, Saskia Hula und Michael Rohrer durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

(Schluss) grc

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at