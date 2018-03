Cardiac Move: "Stopp der Ausbeutung von Frauen"

CARDIAC MOVE veröffentlichen Albumvorreiter "WOMAN OF SAMARIA"

Wien (OTS) - Mit "Woman of Samaria", der ersten Singleauskoppelung des zweiten Longplayers, setzt eine der renommiertesten österreichischen Bands ein Zeichen gegen Ausbeutung von Frauen und für mehr Mitmenschlichkeit. Dabei erhielten sie prominente Unterstützung: Produziert wurde das wegweisende Album von Jack Johnson Produzent und mehrfachem Grammy-Gewinner Robert Carranza in dessen Studio in Los Angeles.

Die Ö3 Soundcheck-Gewinner Cardiac Move spenden ihren Reingewinn aus dem Verkaufserlös an bedürftige Frauen in Rwanda: In einem Missio-Bildungsprojekt werden Mädchen befähigt, ihr Leben dank solider Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen und ihre Zukunft zu gestalten.

Release: 18.01.2013 (erhältlich in allen Online-Portalen)

Rückfragen & Kontakt:

Emmanuel Fleckenstein

Spotstone Records

Schmalzhofgasse 18/2/37, 1060 Wien

manu @ cardiacmove.com

Handy: +43 676 9655944



Pressefotos und Song: www.cardiacmove.com