Reha Technology AG schließt bedeutende Finanzierung durch internationalen Healthcare-Investor HBM BioCapital II ab

Olten, Schweiz (OTS) - Die Reha Technology AG gab heute den Abschluss einer Finanzierung durch HBM BioCapital II LP, einer von der HBM Partners AG, Schweiz, beratenen Private-Equity-Partnerschaft, bekannt.

Die Reha Technology AG, ein Schweizer Unternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit modernste Robotik gestützte Systeme für die Neurorehabilitation. Die Entwicklung des patentierten G-EO System(TM), dem weltweit ersten und einzigen Gangrehabilitationsgerät, das Treppensteigen auf- und abwärts simulieren kann, begann 2007 in Bozen, Italien. Das Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit 2012 in der Schweiz auf. Seitdem wurden ein weltweites Vertriebsnetz und eine Niederlassung in den USA aufgebaut. Hauptziele für 2013 sind die Expansion des weltweiten Netzwerkes sowie die Markteinführung weiterer Produkte.

Im Zuge der Finanzierung erwarb HBM BioCapital II eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an der Reha Technology AG. Mit diesem Kapital soll die weltweite Expansion der Geschäftstätigkeit von Reha Technology vorangetrieben werden. HBM ist einer der größten Healthcare-Investoren auf dem europäischen Markt und verwaltet ein Vermögen von rund $800 Mio. HBM unterstützt Pharma-, medizintechnische und Diagnostikunternehmen bei der weltweiten Expansion ihrer Geschäftstätigkeit.

René Trost, CEO der Reha Technology AG, dazu: "Wir sind stolz darauf, einen so großen Healthcare-Investor als neuen Aktionär für Reha Technology gewonnen zu haben. Mit der Unterstützung von HBM werden wir unser Vertriebsnetz entsprechend ausbauen können, um modernste robotische Rehabilitationssysteme für Kunden in aller Welt verfügbar zum machen."

Informationen über die Reha Technology AG

Die Reha Technology AG widmet sich der Verbesserung der Lebensqualität von Personen mit krankheits- oder unfallbedingten Verletzungen. Hierzu stützt sich das Unternehmen auf die Forschung und Entwicklung von neuen Technologien auf dem Gebiet der Robotik, im Speziellen der Robotik gestützten Rehabilitation und stellt innovative und leistungsstarke medizinische Rehabilitationsgeräte her. FOR A BETTER LIFE.

Informationen über HBM Partners

HBM Partners ist einer der weltweit führenden Investoren im gesundheitsmedizinischen Bereich und verwaltet rund $800 Mio. HBM konzentriert sich auf Start-up-, Wachstums- und Buy-out-Finanzierungen privater Unternehmen sowie Investitionen in Aktiengesellschaften. HBM Partners ist Berater der HBM Healthcare Investments AG, HBM BioCapital I & II sowie anderer Private-Equity-und Public-Equity-Spezialfonds. HBM ist aktiv an der Wertschöpfung von Portfoliogesellschaften beteiligt. Seit seinem Beginn hat das Unternehmen mehr als 40 Veräußerungen an Investoren und Börsengänge initiiert. Nähere Informationen finden Sie unter: www.hbmpartners.com

Reha Technology AG

René Trost, CEO

Tel.: +41 62 205 4488

Rene.trost @ rehatechnology.com

www.rehatechnology.com