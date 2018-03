Jazzfest 2013 wieder in der Wiener Stadthalle: mit Paolo Conte, Bobby McFerrin und Helge Schneider.

Wien (OTS) - Seit 22 Jahren ist das Jazzfest Wien einer der wichtigsten Events der internationalen Festivalszene und Wien eine Haupt-Destination auf der musikalischen Landkarte des Jazz.

Erstmals seit 15 Jahren gastiert das Jazzfest Wien wieder in der Wiener Stadthalle, diesmal mit drei Konzerten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Jazzfest-Leiter Fritz Thom: "Die Halle F mit ihrem gepflegten Ambiente und ihrer guten Akustik, wie auch die Halle D mit ihren variablen Kapazitäten, sind für uns gute Gründe, nach Gesprächen mit dem neuen Geschäftsführer Wolfgang Fischer wieder in den Roland Rainer Bau zurückzukehren. Die Wiener Stadthalle, einst Bühne der legendärsten Jazzkonzerte unser Musikstadt wird ab heuer wieder eine der zentralen Spielstätten des Jazz Fest Wien. Noch immer schwebt der Geist von Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sammy Davis jr. über dem Haus. Unser Konzert mit Friedrich Gulda, Joe Zawinul und Chick Corea 1987 an drei Bösendorfer Konzertflügeln war das einzige weltweit."

Der New Yorker Bobby McFerrin ist dagegen Stammgast in Wien und beim Jazzfest, ob als Klaviervirtuose, Dirigent oder Stimmakrobat -niemand kann wie er Instrumente imitieren. Man darf einen gutgelaunten Auftritt erwarten, nicht nur weil seine Hymne seit 1988 "Don't worry, be happy" lautet. Auf seiner Website warnt McFerrin, dass Konzerte mit ihm zu einer Bewusstseinsveränderung führen können, die sich vor allem in unbändiger Lebensfreude und Spontanität ausdrücken können. Der Grammy-Gewinner wird am 17. Juni mit neuen Tönen überraschen und zugleich seine Fans mit "Don't worry, it's Bobby" beruhigen.

Der 75-jährige Chansonnier Paolo Conte ist das akustische Gegenstück zu italienischer Schlager-Leichtigkeit. Die raue Stimme einer Generation interpretiert seine Hits "Sotto le stelle del Jazz", "It's Wonderful" und "Max" fast stoisch, ohne dabei an Charisma einzubüßen. Paolo Conte, der seinen letzten Auftritt beim Salzburger Jazzherbst 2012 absagen musste, kommt dafür im Sommer nach Wien. Seine neueste Kompilation "Gong-oh - Best of Paolo Conte" ist mit im Gepäck. Am 24. Juni kann man sich davon überzeugen, dass Signori Conte in seinem 50jährigen Bühnenjubiläum unzählige Hits geschrieben hat.

Geschäftsführer Wolfgang Fischer "Wir freuen uns, dass das Jazzfest nach 15 Jahren Pause wieder in die Wiener Stadthalle kommt. Die Halle F ist das ideale Ambiente für den Stimmakrobaten Bobby McFerrin, der wie Paolo Conte erstmals in der Wiener Stadthalle auftritt. Die Halle D bietet ausreichend Platz für Fans von Paolo Conte und jene Helge Schneiders, die sich auf einen einmaligen Abend mit Musik und Quatsch freuen können."

Am 27. Juni wird der "schlechteste Showmaster aller Zeiten" (Zitat Helge Schneider), der zugleich auch Schriftsteller, Film- und Theaterregisseur, Schauspieler und Multiinstrumentalist ist, in der Wiener Stadthalle dilettieren. Katzenklo (1996) oder Käsebrot (2006) sind seine bekanntesten Songs, Dave Brubeck zu Ehren darf man auch auf Helges Version von "Take Five" gespannt sein. Zum bunten Sommerabend lädt der "König der singenden Blattläuse" auch Gäste wie Butterscotch, Ira Coleman oder Pete York ein. Einen Vorgeschmack kann man sich am 2.2. bei "Wir sind Kaiser" holen, wenn Helge Schneider zur Audienz gebeten wird.

Dass das Programm des Wiener Jazzfestivals nachhaltige Auswirkungen in der Karriere eines Künstlers haben kann, zeigt Jazzerin Melody Gardot. Als eine der Interpreten des Jazzfestes 2012 trat die 27-jährige Amerikanerin in der Staatsoper auf - sie ist heuer bereits mit eigener Tour am 23. April in der Wiener Stadthalle zu hören.

Der Vorverkauf für die drei Konzerte in der Wiener Stadthalle beginnt bereits heute Freitag, den 18. Jänner in der Wiener Stadthalle, www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, bei Wien Ticket, www.wien-ticket.at, 01/58885,Ticket Online, www.ticketonline.at, 01/88088 und www.viennajazz.org, 01-4086030

Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien!

