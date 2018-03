EANS-Adhoc: Von Roll Holding AG / Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2012

18.01.2013

Schwieriges Marktumfeld im zweiten Halbjahr

Massive Belastung des Geschäftsergebnisses 2012 durch Sondereffekte

Au / Wädenswil, 18. Januar 2013 - Die Von Roll Holding AG hat aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds im zweiten Halbjahr 2012 eine deutliche Umsatzschwäche in ihren Kernmärkten verbucht. Der Gesamtumsatz reduzierte sich im Geschäftsjahr 2012 um ca. 8.5% von CHF 543 Millionen auf ca. CHF 497 Millionen, wobei insbesondere im vierten Quartal 2012 ein deutlicher Umsatzrückgang von ca. 16.4% zu verzeichnen war.

Im Transformatorengeschäft führten technisch anspruchsvolle Grossprojekte zu Lieferverzögerungen und Einmalaufwendungen. Zusätzlich belasteten Projekte zur Umstrukturierung sowie Reorganisation das Transformatorengeschäft in der zweiten Jahreshälfte.

Darüber hinaus beeinflussten Einmaleffekte sowie Wertminderungen auf dem immateriellen Anlagevermögen das Geschäftsergebnis negativ. Insgesamt erwartet Von Roll einen markanten Verlust für das Jahr 2012. Die Eigenkapitalquote der Von Roll widerspiegelt jedoch weiterhin eine solide und überdurchschnittliche Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Die Zahlen des Geschäftsjahres 2012 werden am 18. März 2013 publiziert.

Über die Von Roll Holding AG:

Von Roll ist ein internationales mittelständisches Industrieunternehmen, das auf Produkte und Dienstleistungen für die Elektroisolation, Elektrotechnik, Energieübertragung und -verteilung sowie Wasseraufbereitung spezialisiert ist. Mit Hauptsitz in der Schweiz ist Von Roll an mehr als 30 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit mit rund 3000 Mitarbeitern vertreten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital erhältlich auf www.vonroll.com.

