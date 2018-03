Österreich im ersten Song-Contest-Semifinale am 14. Mai

"Österreich rockt den Song Contest" - die Vorentscheidung am 15. Februar

Wien (OTS) - Österreich singt am 14. Mai um einen Finalplatz beim "Eurovision Song Contest" - heute, am 17. Jänner 2013, wurden in Malmö die Startlisten für die beiden Semifinalshows ausgelost. Österreich geht in der ersten Hälfte des ersten Semifinales - also mit einer Startnummer zwischen 01 und 08 - ins Rennen. Nur die zehn besten Länder beim kombinierten Jury-/Publikumsvoting jedes Halbfinales sind im Finale am Samstag, dem 18. Mai, live in ORF eins dabei.

Welcher Künstler nun am 14. Mai Österreich vertreten wird, das entscheidet sich am Freitag, dem 15. Februar, live ab 20.15 Uhr in ORF eins bei "Österreich rockt den Song Contest". An den Start gehen Natália Kelly ("Shine"), Yela ("Feels Like Home"), The Bandaloop ("Back to Fantasy"), Elija ("Give Me a Sign") und Falco Luneau ("Rise above the Night"). Alle Infos zu den Künstlern und zum österreichischen Vorentscheid sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Fest steht nun auch, dass Österreich mit Belgien, Dänemark, Estland, Kroatien, Irland, Litauen, Niederlande, Moldawien, Montenegro, Russland, Serbien, Slowenien, Ukraine, Weißrussland und Zypern um einen der zehn Finalplätze singt. Außerdem voten Italien, Großbritannien und Schweden, die bereits einen fixen Finalplatz haben, im ersten Semifinale mit.

Der weitere Fahrplan zum "Eurovision Song Contest"

15. Februar:

"Österreich rockt den Song Contest" - österreichische Vorentscheidung zum "Eurovision Song Contest" live um 20.15 Uhr in ORF eins

14. Mai:

Erstes "Eurovision Song Contest"-Semifinale ab 21.00 Uhr live aus Malmö in ORF eins mit österreichischer Beteiligung

16. Mai:

Zweites "Eurovision Song Contest"-Semifinale ab 21.00 Uhr live aus Malmö in ORF eins

18. Mai:

Finale des "Eurovision Song Contest" live ab 21.00 Uhr in ORF eins

