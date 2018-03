EANS-News: Identive Group Inc. / Identive stellt neue NFC Development Kits vor

Utl.: Wachsende Nachfrage nach Machine-to-Machine NFC Anwendungen / Auslieferung von fast 15 Mio. NFC Transpondern im vierten Quartal

Santa Ana und Ismaning, 17. Januar 2013 (euro adhoc) - Santa Ana und Ismaning, 17. Januar 2013 - Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute zwei neue Near Field Communication Software Development Kits (NFC-SDKs) vorgestellt, die eine schnellere Entwicklung und Implementierung von NFC-Anwendungen ermöglichen. Mit dem NFC Plug & Play Starter Kit können NFC Entwickler neue NFC Applikationen schnell und praktisch mit einer Auswahl verschiedener NFC-Chips testen. Das NFC-NDEF Tag Editor Kit beschleunigt die Personalisierung, die Demonstration und das Testen und ermöglicht so eine ausgeweitete Erforschung von Anwendungsmöglichkeiten für die NFC-Technologie.

"Unsere neuen NFC SDKs liefern Entwicklern praktische und unkomplizierte Werkzeuge, um das wachsende Interesse an der NFC Technologie in eine Vielzahl von Märkten zu tragen. Diese Entwicklungstools ergänzen unser umfassendes NFC Angebot, zu dem neben einer großen Bandbreite an personalisierbaren NFC Tags und NFC Logo-Tags auch leistungsfähige NFC-Leser und Module sowie unsere NFC-Tag-Management-Plattform Tagtrail™ gehören", sagt David Holmes, Vice President Mobility & NFC Solutions bei Identive. "Wir sehen das Wachstum von NFC-basierten Machine-to-Machine-Anwendungen (M2M) als unabhängigen Treiber neben dem Mobiltelefon-basierten NFC-Markt. Der Fokus liegt hier vor allem auf Applikationen wie Videospielen, Teilen von Musikdateien sowie Bluetooth und WiFi-Pairing."

Ayman S. Ashour, Chairman und CEO von Identive sagt: "Im vierten Quartal haben wir, wie geplant, eine Rekordanzahl von NFC Transpondern ausgeliefert, insbesondere um die schon bekannt gegebenen Aufträge für Machine-to-Machine- und andere Konsumentenanwendungen zu erfüllen; insgesamt fast 15 Mio. Stück. Seitdem haben wir Folgeaufträge für M2M-Anwendungen für weitere 8 Mio. Transponder zur Auslieferung im laufenden Quartal erhalten. Im Rahmen des positiven Momentums bei NFC im Allgemeinen sehen wir insbesondere großes Interesse an NFC bei M2M-Anwednungen und bei Anwendungsmöglichkeiten rund um das Internet der Dinge, wo Objekte einen eigenen Cyberspace und entsprechende Verbindungsmöglichkeiten erhalten. NFC ist als Technologie ideal dafür geeignet, die Vision von automatisch und durch einfache Dateneingabe miteinander verlinkten physischen und virtuellen Objekten zum Leben zu bringen. Identive hilft dem Markt dabei neue NFC-M2M-Lösungen zu entwickeln und umzusetzen."

Identives NFC Plug & Play Starter Kit und das NFC-NDEF Tag Editor Kit sind ab Februar verfügbar. Mehr Informationen zu den SDKs und über Identives breites NFC-Angebot für Konsumenten, Unternehmen und Entwickler finden Sie unter www.IdentiveNFC.com.

